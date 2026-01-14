Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas

Secuestraron cuatro autos, una camioneta y dinero

Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
14 de Enero de 2026 | 09:22

Escuchar esta nota

La Aduana, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ARCA desbarataron a una banda que contrabandeaba autos de alta gama y luego los alquilaba a artistas de renombre para sus videos clips.

En la investigación se constató que los vehículos eran ingresados desde Paraguay por residentes del país vecino, que aducían visitas turísticas a la Argentina.

En las últimas horas se concretaron cinco allanamientos en el marco de una investigación por la presencia de autos como Mustang y Camaro, que eran ingresados desde Paraguay.

Durante los operativos se incautaron cuatro automóviles y se informó que el valor estimado de los rodados supera ampliamente los 500 millones de pesos.

El procedimiento fue autorizado por Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, y consistió en cinco allanamientos realizados en forma conjunta por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva.

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados y también fueron secuestrados 30 millones de pesos, 20 mil dólares y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo choque en el oeste, otra vez al filo de la tragedia vial: ya se anotó los 3 siniestros fatales del 2026 en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Respecto de los vehículos, los cuales están radicados en Paraguay, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los 100 millones de pesos por unidad y también una camioneta Toyota SW4.

La causa se inició tiempo atrás cuando la Aduana advirtió “un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes”. La actuación de la banda consistía en que ciudadanos residentes en los países vecinos ingresaran los automóviles a la Argentina aduciendo fines turísticos. De este modo, según explicaron, hacían uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP), ya que, al retornar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino.

La maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles en videos de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para producciones.

A su vez, se determinó que uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada frente a ARCA.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

El prodigio local becado por Harvard

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
+ Leidas

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Gaich ya se siente uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

El prodigio local becado por Harvard

Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12

VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
Últimas noticias de Policiales

Nuevo choque en el oeste, otra vez al filo de la tragedia vial: ya se anotó los 3 siniestros fatales del 2026 en La Plata

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés

Casi mata a su pareja a cuchillazos
Espectáculos
“¿Qué opinás de la relación de tu ex y mi ex?”: no faltaron condimentos en la charla entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef
Premios Goya 2026: “Belén”, el film argentino está nominado a Mejor Película Iberoamericana
Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles
La Ciudad
Demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Miércoles caluroso y con máxima de 32º en La Plata
Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Crece la polémica por el estacionamiento en 37 y 12
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Deportes
Gaich ya se siente uno más
VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026
Sigue con la puesta a punto para el estreno
VIDEO. Verón viajó a Brasil y se reunió con el presidente del Santos
VIDEO. Marcelo Torres: “Tengo la cabeza puesta acá en Gimnasia”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla