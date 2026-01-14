Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero
Demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Nuevo choque en el oeste, otra vez al filo de la tragedia vial: ya se anotó los 3 siniestros fatales del 2026 en La Plata
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles
Reforma laboral: la movida de la CGT para no perder su partido
Los ejes del discurso que prepara Milei para el Foro Económico de Davos
Renuevan advertencia por las infracciones al circular sin patente
Colonia de arte gratuita en Altos de San Lorenzo, Sicardi y San Carlos
Reclamos en 25 y 58 por olores nauseabundos en una boca de tormenta
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Secuestraron cuatro autos, una camioneta y dinero
Escuchar esta nota
La Aduana, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ARCA desbarataron a una banda que contrabandeaba autos de alta gama y luego los alquilaba a artistas de renombre para sus videos clips.
En la investigación se constató que los vehículos eran ingresados desde Paraguay por residentes del país vecino, que aducían visitas turísticas a la Argentina.
En las últimas horas se concretaron cinco allanamientos en el marco de una investigación por la presencia de autos como Mustang y Camaro, que eran ingresados desde Paraguay.
Durante los operativos se incautaron cuatro automóviles y se informó que el valor estimado de los rodados supera ampliamente los 500 millones de pesos.
El procedimiento fue autorizado por Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, y consistió en cinco allanamientos realizados en forma conjunta por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva.
Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados y también fueron secuestrados 30 millones de pesos, 20 mil dólares y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.
LE PUEDE INTERESAR
Nuevo choque en el oeste, otra vez al filo de la tragedia vial: ya se anotó los 3 siniestros fatales del 2026 en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
Respecto de los vehículos, los cuales están radicados en Paraguay, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los 100 millones de pesos por unidad y también una camioneta Toyota SW4.
La causa se inició tiempo atrás cuando la Aduana advirtió “un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes”. La actuación de la banda consistía en que ciudadanos residentes en los países vecinos ingresaran los automóviles a la Argentina aduciendo fines turísticos. De este modo, según explicaron, hacían uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP), ya que, al retornar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino.
La maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles en videos de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para producciones.
A su vez, se determinó que uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada frente a ARCA.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí