El Lobo se mide con Lanús a puertas cerradas en Estancia Chica

El equipo dirigido por Fernando Zaniratto afronta esta mañana, en el predio de Estancia Chica, en Abasto, su primer amistoso de pretemporada frente a Lanús. El esquema del encuentro fue adaptado a las necesidades de ambos planteles, ya se disputarán dos partidos de 50 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 25. El objetivo del Lobo y del Granate es otorgar rodaje a la totalidad de sus futbolistas.

Gimnasia llega tras un entretenido ensayo interno el pasado sábado, con titulares y suplentes mezclados, que finalizó empatado 2 a 2. Por lo pronto, el entrenador definirá si planta un posible equipo titular para el debut o si aguarda para mostrar sus cartas en el amistoso del próximo sábado frente a Agropecuario, también en Abasto.

La práctica de esta mañana contó con la presencia del flamante refuerzo, Agustín Auzmendi, aunque es difícil que el delantero sume minutos de juego en esta ocasión. Por otro lado, y al margen de que los refuerzos Nacho Fernández e Ignacio Miramón necesitan ritmo de competencia, ambos asoman como titulares para el duelo ante la Academia.

La principal duda para el estreno es la titularidad en el lateral derecho, puesto por el que pelean Gonzalo González, Alexis Steimbach y Bautista Barros Schelotto.

El debut de Gimnasia en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina; por ello, Zaniratto necesita ir perfilando un probable once de cara al choque con Racing. De acuerdo con el calendario de la AFA, el Lobo dará el puntapié inicial el sábado 24 de enero a las 19:30 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Se prevé un inicio de torneo sumamente desafiante para el conjunto platense, ya que apenas cuatro días después, el miércoles 28, deberá visitar el Más Monumental de Núñez para medirse ante River a partir de las 20:00.