La Sagrada Familia completa la obra de la Torre de Jesucristo: así se ve su cima

El emblemático proyecto de Antoni Gaudí en Barcelona avanza con paso firme hacia su conclusión. El pasado 14 de enero de 2026, la construcción alcanzó un hito fundamental con el montaje del cuarto y último brazo horizontal de la cruz que coronará la Torre de Jesucristo. Este avance técnico supone el inicio de la etapa final para completar el cimborrio central de la basílica.

Esta maniobra culmina una serie de trabajos de alta precisión iniciados semanas atrás, tras el ensamblaje de los brazos orientados hacia las fachadas del Nacimiento y de la Pasión, el núcleo central y el brazo inferior. Una vez ensamblada por completo, la cruz será una estructura monumental de 17 metros de altura y 13,5 metros de envergadura, similar a un inmueble de cinco pisos, consolidándose como el punto más elevado de todo el conjunto arquitectónico.

En cuanto a su diseño, las piezas respetan la emblemática geometría de doble torsión característica del lenguaje de Gaudí. Cada brazo transita de una base octogonal en su unión con el centro a una forma cuadrada en su terminación exterior. La logística de la obra impresiona: cada sección pesa cerca de 12,8 toneladas y mide 4,40 por 4,50 metros, lo que ha exigido un despliegue de ingeniería extremo para garantizar la seguridad y exactitud en las alturas.

La elección de los materiales no es casual, sino que responde estrictamente a los "álbumes del templo" que preservan el legado del arquitecto. Para lograr que la cruz resplandezca bajo el sol y sea visible en la oscuridad, se ha utilizado vidrio y cerámica vidriada blanca por su capacidad reflectante y durabilidad ante el clima. Durante la noche, un conjunto de focos estratégicamente situados en las torres de los Apóstoles y los Evangelistas se encargará de proyectar luz sobre este pináculo.

El simbolismo espiritual también tiene un lugar central en la estructura: el interior de la cruz albergará la escultura del Agnus Dei (Cordero de Dios), obra del artista italiano Andrea Mastrovito, cumpliendo así con los deseos iconográficos de Gaudí. Todo está encaminado para que la Torre de Jesucristo quede inaugurada este 2026, coincidiendo simbólicamente con el centenario del fallecimiento del genio modernista.