Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía

Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo

Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo
2 de Enero de 2026 | 09:56

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedo oficializada hoy en el decreto 937/2025 con fecha 31 de diciembre que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y está firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Sotelo, 30 años, fue secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre del 2025, debido a que renunció para poder jurar como diputado provincial por la Libertad Avanza. 

De hecho, desde que se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

El dirigente libertario reporta al asesor presidencial Santiago Caputo, quien pierde otra espada dentro del Gabinete. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Agua y luz: el colapso de servicios esenciales en el Gran La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

La China, dueña y señora del primer escándalo del año

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad

Micros: prevén adjudicar la nueva licitación a fines de enero

¿Qué hacemos el finde? La agenda de espectáculos
+ Leidas

¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta

Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos

Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata

Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

Debuta el nuevo esquema cambiario: las claves y los cambios que hay que saber

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

Los promedios pinchas
Últimas noticias de Política y Economía

Competencias, responsabilidades y polémicas: el Gobierno oficializó la reforma de la SIDE y explicó los cambios

Régimen Penal Tributario: rigen los nuevos montos y condiciones para infracciones

Se formalizó el Presupuesto 2026: cuánto dinero invertirá el Estado y dónde habrá menos aportes

Mar del Plata acumula ocho meses de caída del empleo registrado
Información General
Llega la primera Super Luna de 2026: el calendario completo del año
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
Espectáculos
El espectáculo de luto: murió Pablo Lago, un emblema de la televisión argentina, tenia 56 años
Estremecedoras palabras de Nico Vázquez tras un año de cambios: entre el dolor personal y la consagración profesional
MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
Deportes
Se fue a dormir celebrando fin de año con trabajo y se levantó el 1° de enero siendo despedido
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
Policiales
Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien condenó a Carlos Monzón por el femicidio de Alicia Muñiz
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla