Otra baja en el Gobierno de Milei: renunció el secretario de Culto Nahuel Sotelo

El Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedo oficializada hoy en el decreto 937/2025 con fecha 31 de diciembre que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y está firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Sotelo, 30 años, fue secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre del 2025, debido a que renunció para poder jurar como diputado provincial por la Libertad Avanza.

De hecho, desde que se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

El dirigente libertario reporta al asesor presidencial Santiago Caputo, quien pierde otra espada dentro del Gabinete.