Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial
Choque fatal en la Región: un joven se estrelló contra un paredón y murió
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital Don Osvaldo en La Plata
Irán designó al frente de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
La actriz argentina fue premiada por Belén como Mejor Película Iberoamericana y aprovechó el escenario para lanzar fuertes críticas a la situación internacional y al gobierno de Javier Milei
La actriz argentina Dolores Fonzi fue una de las protagonistas de la última edición de los Premios Goya. Tras recibir el galardón a Mejor Película Iberoamericana por Belén, su discurso no pasó inadvertido y generó una fuerte repercusión.
Visiblemente emocionada al subir al escenario, Fonzi agradeció a la Academia y a las producciones nominadas. “Qué emoción, qué honor enorme recibir un Goya. No lo esperaba”, expresó al comienzo, con la estatuilla en la mano.
Sin embargo, su intervención pronto tomó un tono político. “El mundo se convirtió en una película de terror”, afirmó, y mencionó conflictos y situaciones internacionales como “el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”. “Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo”, remarcó.
La parte más contundente llegó cuando se refirió a la situación en la Argentina y al presidente Javier Milei. “La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua”, sostuvo.
Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales y dividieron opiniones, convirtiendo su discurso en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.
