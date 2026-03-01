Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |En el escenario de Barcelona

Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica

La actriz argentina fue premiada por Belén como Mejor Película Iberoamericana y aprovechó el escenario para lanzar fuertes críticas a la situación internacional y al gobierno de Javier Milei

Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
1 de Marzo de 2026 | 11:16

Escuchar esta nota

La actriz argentina Dolores Fonzi fue una de las protagonistas de la última edición de los Premios Goya. Tras recibir el galardón a Mejor Película Iberoamericana por Belén, su discurso no pasó inadvertido y generó una fuerte repercusión.

Visiblemente emocionada al subir al escenario, Fonzi agradeció a la Academia y a las producciones nominadas. “Qué emoción, qué honor enorme recibir un Goya. No lo esperaba”, expresó al comienzo, con la estatuilla en la mano.

Sin embargo, su intervención pronto tomó un tono político. “El mundo se convirtió en una película de terror”, afirmó, y mencionó conflictos y situaciones internacionales como “el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”. “Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo”, remarcó.

La parte más contundente llegó cuando se refirió a la situación en la Argentina y al presidente Javier Milei. “La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua”, sostuvo.

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales y dividieron opiniones, convirtiendo su discurso en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%

VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata

Guerra en Medio Oriente: bombardeos en Irán, amenazas de represalia y alerta mundial
Últimas noticias de Espectáculos

Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata

“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata

Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
Policiales
Cuatro detenidos por disturbios y venta ilegal de alcohol en la previa del recital Don Osvaldo en La Plata
Una familia perdió todo tras un incendio en la zona oeste de La Plata y piden ayuda para salir adelante
Choque fatal en la Región: un joven se estrelló contra un paredón y murió
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
La Ciudad
VIDEO. Denuncian que un poste con descargas eléctricas pone en riesgo a vecinos y mascotas en una plaza de La Plata
Con un aumento del 15%, viajar desde hoy domingo en micro sale más caro en La Plata
Marzo llegó repleto de aumentos en transporte, servicios y alquileres tras la inflación de 2,9%
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este domingo 1 de marzo
Marzo arranca soleado y caluroso en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Deportes
Finalissima postergada: la Selección Argentina se quedó sin fecha para enfrentar a España
La agenda deportiva del domingo a puro fútbol nacional: partidos, horarios y TV
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla