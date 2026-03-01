Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica

La actriz argentina Dolores Fonzi fue una de las protagonistas de la última edición de los Premios Goya. Tras recibir el galardón a Mejor Película Iberoamericana por Belén, su discurso no pasó inadvertido y generó una fuerte repercusión.

Visiblemente emocionada al subir al escenario, Fonzi agradeció a la Academia y a las producciones nominadas. “Qué emoción, qué honor enorme recibir un Goya. No lo esperaba”, expresó al comienzo, con la estatuilla en la mano.

Sin embargo, su intervención pronto tomó un tono político. “El mundo se convirtió en una película de terror”, afirmó, y mencionó conflictos y situaciones internacionales como “el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”. “Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo”, remarcó.

La parte más contundente llegó cuando se refirió a la situación en la Argentina y al presidente Javier Milei. “La ultraderecha vino a destruirlo todo. Yo vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua”, sostuvo.

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales y dividieron opiniones, convirtiendo su discurso en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.