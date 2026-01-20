Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta

Se trata del propietario de una agencia de vehículos de Pilar

Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta
20 de Enero de 2026 | 11:28

El dueño de una agencia de vehículos de Pilar fue sancionado por conducir una camioneta en los médanos de Pinamar usando su celular para filmar a su hijo menor y a su esposa mientras circulaban en cuatriciclos.

El ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de Marcos Palacios al comprobar “una conducta de extrema imprudencia mientras circulaba en los médanos de Pinamar”.

La medida establecida fue determinada luego de que se registró al acusado cuando manejaba una camioneta y filmaba con su celular a su esposa y a su hijo menor mientras circulaban en cuatriciclos, exponiéndolos a un riesgo grave e innecesario y poniendo en peligro a terceros.

A su vez, señala que los cuatriciclos “no contaban con antena alta con banderín, elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas”. También se remarcó que “la mujer circulaba sin casco y que el niño estaba expuesto a una situación de riesgo extremo”.

Un punto sumado al informe es que el infractor utilizaba los mismos vehículos que comercializa para realizar las maniobras y que no registra rodados a su nombre, situación que también fue considerada en la evaluación administrativa. “Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte bonaerense.

