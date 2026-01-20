Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta

Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Se trata del propietario de una agencia de vehículos de Pilar
El dueño de una agencia de vehículos de Pilar fue sancionado por conducir una camioneta en los médanos de Pinamar usando su celular para filmar a su hijo menor y a su esposa mientras circulaban en cuatriciclos.
El ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir de Marcos Palacios al comprobar “una conducta de extrema imprudencia mientras circulaba en los médanos de Pinamar”.
La medida establecida fue determinada luego de que se registró al acusado cuando manejaba una camioneta y filmaba con su celular a su esposa y a su hijo menor mientras circulaban en cuatriciclos, exponiéndolos a un riesgo grave e innecesario y poniendo en peligro a terceros.
A su vez, señala que los cuatriciclos “no contaban con antena alta con banderín, elemento obligatorio para garantizar la visibilidad en zonas de dunas”. También se remarcó que “la mujer circulaba sin casco y que el niño estaba expuesto a una situación de riesgo extremo”.
Un punto sumado al informe es que el infractor utilizaba los mismos vehículos que comercializa para realizar las maniobras y que no registra rodados a su nombre, situación que también fue considerada en la evaluación administrativa. “Cuando un adulto naturaliza estas conductas y, peor aún, expone a un menor, no solo infringe la ley: rompe el contrato social básico del cuidado y el ejemplo”, señalaron desde la cartera de Transporte bonaerense.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
