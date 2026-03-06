Batalla de El Álamo: entre la derrota militar y el mito fundacional de Texas

El 6 de marzo de 1836 terminó uno de los episodios más recordados de la historia del oeste norteamericano. Tras trece días de asedio, el ejército mexicano tomó por asalto la misión de El Álamo, ubicada en San Antonio de Béxar, y derrotó por completo a la pequeña guarnición de rebeldes texanos que defendía el lugar.

A 190 años de aquel episodio, la batalla sigue ocupando un lugar central en la memoria histórica de Texas y en la construcción de uno de los mitos más persistentes del imaginario estadounidense. Paradójicamente, se trató de una derrota militar para los texanos, pero el episodio terminaría funcionando como un poderoso motor simbólico para la independencia del territorio.

Para comprender el origen del conflicto es necesario retroceder algunas décadas. Tras la independencia de México en 1821, el nuevo Estado heredó enormes territorios poco poblados en el norte, entre ellos Texas. Para impulsar su desarrollo, el gobierno mexicano permitió la llegada de colonos extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

En pocos años la región cambió profundamente. Hacia mediados de la década de 1830 vivían en Texas cerca de 30.000 colonos angloestadounidenses frente a apenas unos pocos miles de mexicanos. Esa composición demográfica generó tensiones culturales, políticas y económicas que se irían profundizando con el tiempo.

Federalismo, esclavitud y conflicto político

Durante los primeros años de la república mexicana, Texas formó parte del estado de Coahuila y Texas bajo el sistema federal establecido por la Constitución de 1824. Ese modelo otorgaba cierto grado de autonomía a las provincias y permitía una convivencia relativamente estable entre las autoridades mexicanas y los colonos.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando el gobierno mexicano avanzó hacia un modelo centralista. La revocación de la Constitución de 1824 en 1835 provocó fuertes resistencias en distintas regiones del país, y Texas fue una de las más activas.

Muchos colonos angloestadounidenses veían el federalismo como una garantía para mantener sus formas de organización política y económica. A ese conflicto institucional se sumaba otra cuestión decisiva: la esclavitud. México había abolido oficialmente esa práctica, pero numerosos colonos continuaban utilizándola en sus explotaciones agrícolas.

El choque entre las políticas del gobierno mexicano y los intereses de los colonos generó un clima cada vez más conflictivo. En octubre de 1835 estallaron los primeros enfrentamientos armados que darían inicio a la Revolución de Texas.

De los primeros combates al avance rebelde

Las primeras escaramuzas se produjeron en la localidad de Gonzales, donde milicianos texanos enfrentaron a una pequeña fuerza mexicana enviada para recuperar un cañón que había sido prestado a los colonos años antes. El episodio, relativamente menor desde el punto de vista militar, fue interpretado como el inicio formal de la rebelión.

En los meses siguientes los insurgentes obtuvieron varias victorias que les permitieron expulsar a las tropas mexicanas de buena parte del territorio. Uno de los puntos clave era la ciudad de San Antonio de Béxar, que cayó en manos de los rebeldes hacia fines de 1835.

Tras la retirada mexicana, un pequeño contingente texano se instaló en la misión de El Álamo. El complejo había sido construido en el siglo XVIII por misioneros españoles y estaba formado por una iglesia, dependencias internas y un perímetro amurallado. Aunque poseía algunas defensas naturales, distaba de ser una fortaleza preparada para resistir un gran ejército.

A comienzos de 1836 la guarnición contaba con unos 150 hombres, entre soldados regulares y voluntarios. Entre sus líderes se encontraban el coronel William Barret Travis y el aventurero James Bowie. También se encontraba allí el célebre explorador y político estadounidense Davy Crockett, cuya presencia contribuyó luego a alimentar la dimensión legendaria del episodio.

La marcha del ejército mexicano

Mientras los rebeldes consolidaban posiciones en Texas, el gobierno mexicano organizaba una respuesta militar. El propio presidente Santa Anna decidió encabezar la campaña para recuperar el control del territorio.

Para ello reunió un ejército que superaba los 6.000 hombres y emprendió una dura marcha hacia el norte desde el interior de México. El trayecto fue extremadamente difícil: las tropas debieron atravesar zonas desérticas, soportar temperaturas muy bajas y enfrentar problemas logísticos constantes.

Pese a esas dificultades, una avanzada del ejército mexicano llegó a San Antonio de Béxar el 23 de febrero de 1836. El Álamo quedó inmediatamente rodeado.

Trece días de asedio

El sitio comenzó ese mismo día. Santa Anna ordenó levantar posiciones de artillería alrededor del complejo y comenzó un bombardeo constante contra las murallas. Los defensores respondieron con cañones y fusiles desde el interior de la misión.

Durante casi dos semanas el ejército mexicano fue acercando sus posiciones mediante trincheras y baterías cada vez más cercanas. El objetivo era debilitar las defensas antes de lanzar el asalto final.

Dentro de El Álamo, la situación era cada vez más complicada. Aunque los defensores contaban con armamento suficiente, sabían que estaban ampliamente superados en número. Travis envió varias cartas solicitando refuerzos a otras posiciones rebeldes.

Una de esas cartas, dirigida “al pueblo de Texas y a todos los estadounidenses del mundo”, se convirtió con el tiempo en uno de los documentos más célebres de la historia texana. En ella, el comandante prometía resistir “hasta la victoria o la muerte”.

Sin embargo, los refuerzos nunca llegaron en número suficiente para romper el cerco mexicano.

El asalto final

En la madrugada del 6 de marzo de 1836 comenzó el ataque definitivo. Cerca de 1.200 soldados mexicanos avanzaron en varias columnas hacia las murallas del complejo. Los defensores lograron rechazar los primeros embates, pero la superioridad numérica del ejército mexicano terminó inclinando la balanza.

Tras intensos combates, las tropas mexicanas lograron escalar las murallas y penetrar en el interior de la misión. La lucha continuó entre los edificios del complejo y pronto se transformó en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

El coronel Travis murió en los primeros momentos del asalto. Bowie, gravemente enfermo, fue abatido en su habitación. Crockett también murió durante el combate, aunque existen versiones contradictorias sobre las circunstancias exactas de su muerte.

En menos de dos horas la batalla había terminado. Todos los defensores texanos murieron durante el combate o poco después. Se estima que entre 180 y 250 hombres perdieron la vida en el interior de la misión.

Las pérdidas mexicanas fueron considerablemente mayores de lo que Santa Anna había anticipado. Algunas estimaciones modernas calculan que hubo entre 400 y 600 bajas entre muertos y heridos.

De derrota militar a símbolo político

Desde el punto de vista estrictamente militar, la batalla fue una clara victoria mexicana. Sin embargo, el resultado tuvo consecuencias inesperadas.

La noticia de la caída de El Álamo provocó inicialmente pánico entre los colonos texanos, que comenzaron a retirarse ante el avance del ejército mexicano en lo que se conocería como el “Runaway Scrape”. Pero al mismo tiempo el episodio alimentó un fuerte sentimiento de resistencia.

El sacrificio de los defensores fue rápidamente transformado en símbolo de lucha. La frase “Remember the Alamo” comenzó a circular entre las tropas rebeldes y se convirtió en una consigna movilizadora.

Pocas semanas después, el 21 de abril de 1836, las fuerzas texanas comandadas por Sam Houston sorprendieron al ejército mexicano en la Batalla de San Jacinto. El enfrentamiento duró apenas unos minutos y terminó con la derrota de Santa Anna, que fue capturado por los rebeldes.

Ese episodio resultó decisivo para el desenlace de la guerra y abrió el camino hacia la independencia de Texas.

El nacimiento de un mito

Con el paso de las décadas, El Álamo se transformó en uno de los mitos fundacionales de la identidad texana.

Durante el siglo XX el episodio fue ampliamente difundido por la cultura popular estadounidense. Producciones cinematográficas y televisivas contribuyeron a consolidar una imagen heroica del enfrentamiento, centrada en el sacrificio de los defensores.

Al mismo tiempo, historiadores contemporáneos comenzaron a revisar algunos aspectos del relato tradicional. Investigaciones recientes señalan que la batalla fue más compleja de lo que sugiere la narrativa épica construida posteriormente.

A casi dos siglos de los hechos, El Álamo continúa siendo un símbolo poderoso pero también un objeto de debate histórico. Para muchos texanos representa un ejemplo de resistencia y sacrificio frente a un enemigo superior. Para otros historiadores, en cambio, el episodio refleja las tensiones políticas y sociales de una región marcada por disputas territoriales, intereses económicos y proyectos políticos contrapuestos.

Lo cierto es que la batalla dejó una huella profunda en la historia de América del Norte. Lo que comenzó como una derrota militar terminó convirtiéndose en una de las narrativas más influyentes en la construcción de la identidad de Texas y en un capítulo fundamental de la expansión territorial estadounidense.