De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón

Candela Cerrone corrió gran parte del recorrido en soledad y fue la primera mujer en cruzar la meta; sólo superada por tres soldados ingleses que la felicitaron al llegar

El domingo el viento soplaba fuerte en Puerto Argentino, como suele hacerlo en ese rincón remoto del Atlántico Sur. El cielo, en cambio, estaba inusualmente despejado, de un celeste intenso con algunas nubes blancas, casi un guiño frente la prohibición expresa de que los competidores argentinos llevaran la insignia patria. Así lo sintió la atleta berissense Candela Cerrone, quien impulsada por los colores patrios, corrió los 42 kilómetros más australes del mundo y, al cruzar la meta primera, dejó escapar un grito que resumía mucho más que una victoria deportiva.

“¡Argentina!”, exclamó emocionada al alcanzar la línea final de la 15ª edición de la Stanley Marathon, la tradicional carrera que se disputa cada año en las Islas Malvinas.

Con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, la corredora de 48 años se quedó con el primer puesto femenino en una de las competencias más exigentes del circuito internacional. La Stanley Marathon está certificada por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS) y es considerada la maratón más austral del planeta.

Pero lo que ocurrió ese domingo fue mucho más que una carrera.

CON LA EMOCIÓN A CUESTAS

Candela Cerrone nació en Berisso en 1977. A los diez años se mudó junto a su familia a Mar del Plata y desde hace 24 años vive en Pinamar, donde formó su familia junto a su esposo Sebastián y sus hijos Salvador y Miranda. Profesora de Educación Física y corredora amateur, llegó a Malvinas con una preparación intensa y con una motivación muy especial.

“Si bien, obviamente, yo quería ganar, lo que más me impulsó fue que no se pudiera correr con nuestra bandera”

Cuenta Candela que la idea de participar en la competencia le surgió en 2023 y desde entonces la posibilidad de correr en las islas, como lo ha venido haciendo durante los últimos años por todo el resto del país, comenzó a tomar la forma de un desafío deportivo y personal.

“Marcelo de Bernardis, que es voluntario del Ejército, me facilitó la posibilidad de llegar a nuestras islas y pisar allí nuestro suelo. Él es corredor y lleva más de doce ediciones corriendo esta carrera”, cuenta la atleta desde Puerto Argentino tras la maratón.

Su recorrido fue largo. Partió desde Buenos Aires rumbo a Santiago de Chile, luego continuó hacia Punta Arenas y finalmente llegó a Malvinas, donde cuenta que permanecerá hasta el próximo sábado, ya que los vuelos hacia y desde el archipiélago son semanales.

Pero lo cierto es que su “viaje” comenzó el año pasado meses cuando comenzó su preparación.

“Me preparé cuatro meses para esta carrera y no sólo a nivel físico, sino que también desde lo emocional: leí mucho tratando de reunir todo el conocimiento posible para entender nuestras islas. Así que se sumaron muchos condimentos, no era sólo correr, sino hacerlo siendo la única mujer argentina”, explica al contar su principal motivación.

Y es que “si bien, obviamente, yo quería ganar -remarca-, lo que más me impulsó fue que no se pudiera correr con nuestra bandera ni ninguna insignia argentina. El hecho de no poder llevar nuestros colores me potenció el deseo de ganarla: era una de mostrar que Argentina estaba ahí”.

“Nunca preparo maratones en el verano -cuenta-. Soy profe de Educación física, tengo familia, cumplí ya 48 años, y todo cuesta más a esta edad. Pero me sentía muy motivada durante la preparación, que hice un amigo en plena temporada en Pinamar: nos levantábamos muy temprano para después seguir cada uno con su jornada de trabajo. Y se pudo cumplir lo que vine a buscar”.

“Soy una amateur; no suelo recibir tanta atención, pero considero valioso difundir esto por las Islas Malvinas”

DIFÍCIL EN TODOS LOS SENTIDOS

La Stanley Marathon es conocida por su dureza. El recorrido atraviesa calles de la capital isleña y sectores del borde costero, con desniveles pronunciados, terreno irregular y ráfagas de viento que complican cada kilómetro.

“Aunque era una distancia que yo corro en menos de tres horas, acá el terreno incluía altimetría y había mucho viento -explica-. Sin embargo se despejó y se dio un cielo que los isleños decían que no era habitual, un celeste pleno con algunas nubecitas blancas que me hizo sentir que ahí estaba nuestra bandera. Pese a la prohibición la bandera la tenía ahí”.

Fue así que “llegando a la meta, cuando faltaban 200 metros, se me vino todo -reconoce la corredora-: los veteranos, los caídos defendiendo nuestras islas estaban conmigo empujándome”.

Además de ganar la carrera femenina, Candela llegó cuarta en la general, con tres hombres adelante. “Eran tres soldados ingleses jóvenes, que me alentaron en el recorrido. Y al cruzar la meta estaban recibiéndome para felicitarme”, reconoce al explicar que el trato fue siempre muy respetuoso pese a la prohibición.

Y es que por otra parte la atleta berissense experimentó la fuerte interculturalidad que se observa en Malvinas en la actualidad. “Hoy en las Islas viven personas de 89 comunidades, cosa que yo no sabía -dice-. Es así que si bien la carrera fue pequeña en cantidad de participantes, ya que éramos apenas 60 corredores, había mucha diversidad cultural”.

Tras la competencia, el cansancio no le impidió a Candela recorrer diferentes lugares del suelo malvinense. “El lunes fuimos al Cementerio de Darwin. Fue lo primero que quería conocer. Estar ahí me dejó más destruida que la carrera, por lo emocional -reconoce-. También recorrimos alguno de los puntos de trincheras de nuestros soldados. Fue un día muy movilizador”.

Como admite Candela, todavía no lo puede creer. “Sigo muy conmocionada porque el domingo no teníamos buena señal y nos enteramos casi un día después de la gran repercusión”.

“Soy una corredora amateur que no está acostrumbrada a recibir tanta atención de los medios -dice- pero considero valioso difundir esto; no por mi triunfo, sino para que se tenga presente a Malvinas, para que se conozca mejor su historia, que es la historia de nuestro país”.