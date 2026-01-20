Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

Marcos Rojo volvió a aparecer como nombre para reforzar a Estudiantes. Sin embargo y más allá de que hubo un acercamiento, finalmente el Pincha decidió no incorporar al defensor que actualmente tiene contrato con Racing. Y para colmo, el jugador quedó bajo la lupa por su aparición en un festival.

Rojo participó horas atrás del Festival Fortinera Deroense, en Daireaux (Provincia de Buenos Aires), donde participaron más de 50.000 personas. Y eso generó críticas en las redes sociales, tanto de los hinchas de Racing y también, de los de Estudiantes, luego de haber sonado para el club.

Si bien el defensor es tenido en cuenta por Gustavo Costas, no tendrá el lugar protagónico al que está acostumbrado. Y su presencia en un evento nocturno, en medio de la pretemporada de la Academia, trajo mucho ruido. Para colmo, Rojo no iba a viajar a Chile para el amistoso de Racing frente a Universidad de Chile (que se suspendió por los incendios en el país trasandino) por un cuadro gripal. Ante esto, habrá que ver que sucede con su futuro, ya que el defensor le quedan seis meses más de contrato con la Academia.

Ante esta situación, Estudiantes dio por descartada su vuelta. Más allá del conflicto que tuvo con la gente albirroja, sus situaciones extrafutbolísticas y su falta de continuidad en el último tiempo, hicieron que el Pincha decida ir por otras opciones.

Tras haber sumado a Adolfo Gaich, la idea del club es traer un lateral más y un defensor, pero con un simple objetivo: cuidar la economía. Ante la situación de equilibrar las finanzas, el club buscará apuntar a un mercado más austero y a reforzar lo justo y necesario, siempre y cuando haya alguna venta.