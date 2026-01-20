Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

El joven atacado a puñaladas sufrió una amputación y pelea por su vida: fuerte reclamo de familiares en Los Hornos
Con un segundo tiempo demoledor, el Pincha derrotó sin despeinarse a Ituzaingo por 4-0, en el estreno de la Copa Argentina. Llega entonado al debut contra Independiente
Estudiantes, el vigente campeón del fútbol argentino, comenzó el año con el pie derecho, y con un segundo tiempo que no dejó dudas, goleó por 4-0 a Ituzaingó por la primera ronda de la Copa Argentina.
Ahora, el Pincha espera rival (podría darse un cruce con Rosario Central, en los 16avos de final), y ya se metió de lleno en el debut en el Apertura ante Independiente, el viernes en Avellaneda.
A decir verdad, en la previa, el Pincha era el claro candidato a quedarse con el pasaje a la siguiente instancia del certamen federal, pero en el fútbol y como en la mayoría de deportes no se canta victoria antes de tiempo. Menos aún en el “torneo de las sorpresas”, donde en algunas ocasiones, los menos poderosos pegan el batacazo.
Pese a esto, los dirigidos por Domínguez, que contaron con 11 días de preparación para el inicio de temporada, mostraron sus dotes.
No es por victimizar, pero entre el final de la actividad en el 2025 y el comienzo de la pretemporada, Estudiantes tuvo dos semanas de descanso para recargar energías, teniendo en cuenta el calendario recargado que atravesó.
Sin más preámbulos y dejando esto atrás, el equipo dio la cara en la noche de Peña y Arenales, ante un equipo de dos divisiones menores, pero que venía envalentonado tras ganar el reducido de la Primera C y volver a la Primera B Metropolitana.
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Con un equipo sin una de sus figuras determinantes en las obtenciones del Clausura y Trofeo de Campeones como Cristian Medina, Román Gómez y Santiago Arzamendia, además de no poder contar con su flamante incorporación: Adolfo Gaich, por no estar al ciento por ciento, el León platense se trajo un resultado positivo.
Con un once mixturado entre titulares y alternativas de primera mano salió a la cancha, acompañado por su gente.
En el primer cuarto de hora, los de La Plata fueron quienes más ocasiones generaron, con ataques laterales mayormente por el sector izquierdo. Aunque los ejecutantes de los centros fallaron en el toque final.
Estudiantes destrabó el partido después del gol en contra de Gayoso. Luego fue intratable
Mientras tanto, en el círculo central, el conductor fue Ascacibar quien se asoció correctamente con Castro. El ex Tigre se mostró más suelto y vivaz para la creación del juego. Caso contrario al de Farías, que jugó posicionalmente más retrasado, como conector entre tres cuartos de cancha y la ofensiva. Le faltó audacia y una mayor dosis de picardía.
Por su parte, Ituzaingó esperó las llegadas de Estudiantes en su campo e intentó aprovechar desprolijidades para generar contras. Por momentos estuvo tímido y pidió permiso para cruzar la cañada. En síntesis, el primer tiempo no tuvo grandes sobresaltos, más allá que algún que otro remate de Estudiantes desde media distancia. Mientras que a su vez, también dejó alguna que otra cosa que desear en pequeños lapsos del encuentro.
Sin modificaciones en el entretiempo, Domínguez mandó al terreno a los mismos once. Gracias a la persistencia, en el amanecer del complemento, el León de La Plata rugió primero, con un gol en contra de Gayoso. La jugada del grito sagrado nació con la conducción del Ruso, que hizo lo que el equipo más necesitaba: encarar por el medio. Tras ingresar dentro del área la cedió a Farías, que bondadoso, la devolvió luego de la salida en falso del arquero y el defensor del verde marcó en propia puerta.
Este gol sirvió para destrabar el partido, ya que casi 10´ después, se despachó con dos goles seguidos. Primero Castro que sin marca y dentro del área, remató cruzado al fondo de la red.
Dos minutos después, tras una buena jugada individual, Farías, transportó el balón desde el centro tirado hacia la derecha, y con espacio metió un derechazo que dejó sin respuestas al arquero.
Luego de esto, el DT movió el banco con los ingresos de Sosa y Carrillo para jerarquizar aún más el equipo. Ambos fueron ovacionados por la hinchada. Además, el joven Pierani hizo su debut con el manto albirrojo. Ingresó a los 28´ por Rodríguez. Para coronar la noche, Carrillo puso el 4-0 para la clasificación a 16avos de Copa Argentina y así, comenzar el año de la mejor manera. Ahora, el plantel cambia el chip para el debut en el Apertura. Se le viene Independiente en el Infierno.
Estudiantes muestra el cheque tras haber accedido a los 16avos de final de la Copa Argentina / N. Braicovich
