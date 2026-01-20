Luis Canay se suma al Lobo como Director de Performance

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Luis Canay, preparador físico de dilatada trayectoria, especialmente en el fútbol mexicano donde se desenvolvió en los últimos años, se sumará a la estructura del fútbol albiazul en el cargo de Director de Performance. Especializado en la metodología del entrenamiento deportivo, la idea es que reciba la información de los preparadores físicos, médicos, kinesiólogos y tenga una base de datos con las distintas mediciones para buscar mejoras personalizadas para los futbolistas. Canay ya estuvo presente en Estancia Chica en el amistoso del sábado pasado ante Agropecuario y su incorporación al club será oficializada en las próximas horas.
“Pepi” Canay fue arquero de la categoría ‘65 de Gimnasia desde el fútbol infantil albiazul. De hecho, llegó a ser el arquero tripero en el Torneo Proyección ‘86 donde fue compañero del Tano Mannarino y de Antonio Sánchez Astrolog, entre otros. Luego jugó en Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres, fue profe del Rojo en el ascenso de 1991 acompañando al DT Daniel Arrambide y lugo tuvo un adilatada trayectoria como preparador físico tanto en nuestro medio como en el fútbol mexicano, donde trabajó en Lobos BUAP, Atlas, América, Santos Laguna, Morelia, Puebla, Tijuana, Atlético San Luis, Juárez y Chivas de Guadalajara.
