Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

En los primeros días del mes próximo, los docentes y los trabajadores estatales de la Provincia comenzarán a cobrar sus sueldos con la mejora del 4,5 por ciento acordada la semana pasada. Ese aumento impactará casi en simultáneo con el encuentro que los gremios y los funcionarios bonaerenses pactaron para dar continuidad a la discusión salarial.

La fecha a agendar es el 5 de febrero. Ese día, según adelantó un comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran Suteba, Sadop, FEB, Amet y Udocba-, tendrá lugar una nueva reunión en el marco de la paritaria 2026.

También desde la Asociación de Trabajadores del Estado confirmaron que la reapertura de la discusión será “en la primera semana de febrero”.

Esa instancia clave de negociación llegará tras el entendimiento que la Provincia alcanzó días atrás con la mayoría de los gremios docentes y estatales.

Tras el reclamo de los sindicatos, que pedían que los salarios de 2025 no quedaran tan abajo de la inflación, el gobierno de Axel Kicillof mejoró su oferta inicial del 1,5% para enero sumando un retroactivo a diciembre; el proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, con respecto a los haberes vigentes al mes de octubre.

De esta manera, con el salario de enero -que se cobra en febrero- los trabajadores públicos de la Provincia percibirán un 4,5% más producto del retroactivo. La decisión oficial también alcanzará sobre los jubilados.

Como se informó, la propuesta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones gremiales, quienes valoraron la “vocación de diálogo” del Gobierno provincial en un contexto de ajuste por el que responsabilizaron al Poder Ejecutivo nacional.

Aún cuando algunos de los dirigentes que firmaron el acuerdo reconocieron que “quedamos alrededor de 3 puntos abajo” (con respecto a 2025), mientras se abrazaban a la idea de poder discutir esa pérdida y un incremento futuro cuando se retomen las negociaciones en febrero.

Del lado de los maestros, la oferta fue rechazada “por insuficiente” por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), desde donde advirtieron que la mencionada suba “no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo”.

Reunión a fines de enero

Más allá de lo estrictamente paritario, las partes volverán a verse las caras a fines de este mes.

Según anticiparon desde el FUDB, se estableció una nueva cita para el 29 de enero con la intención de avanzar en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. También prevén discutir en ese marco los acuerdos de prevención y reparación por violencia y acoso a maestros; y la implementación de la llamada desconexión digital, que apunta a limitar la actividad docente fuera del horario laboral.