Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
Retoman negociación salarial los choferes de micros ante posible paro
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras el acuerdo alcanzado días atrás, los gremios se preparan para retomar las negociaciones con los funcionarios bonaerenses
En los primeros días del mes próximo, los docentes y los trabajadores estatales de la Provincia comenzarán a cobrar sus sueldos con la mejora del 4,5 por ciento acordada la semana pasada. Ese aumento impactará casi en simultáneo con el encuentro que los gremios y los funcionarios bonaerenses pactaron para dar continuidad a la discusión salarial.
La fecha a agendar es el 5 de febrero. Ese día, según adelantó un comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran Suteba, Sadop, FEB, Amet y Udocba-, tendrá lugar una nueva reunión en el marco de la paritaria 2026.
También desde la Asociación de Trabajadores del Estado confirmaron que la reapertura de la discusión será “en la primera semana de febrero”.
Esa instancia clave de negociación llegará tras el entendimiento que la Provincia alcanzó días atrás con la mayoría de los gremios docentes y estatales.
Tras el reclamo de los sindicatos, que pedían que los salarios de 2025 no quedaran tan abajo de la inflación, el gobierno de Axel Kicillof mejoró su oferta inicial del 1,5% para enero sumando un retroactivo a diciembre; el proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, con respecto a los haberes vigentes al mes de octubre.
De esta manera, con el salario de enero -que se cobra en febrero- los trabajadores públicos de la Provincia percibirán un 4,5% más producto del retroactivo. La decisión oficial también alcanzará sobre los jubilados.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones
LE PUEDE INTERESAR
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
Como se informó, la propuesta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones gremiales, quienes valoraron la “vocación de diálogo” del Gobierno provincial en un contexto de ajuste por el que responsabilizaron al Poder Ejecutivo nacional.
Aún cuando algunos de los dirigentes que firmaron el acuerdo reconocieron que “quedamos alrededor de 3 puntos abajo” (con respecto a 2025), mientras se abrazaban a la idea de poder discutir esa pérdida y un incremento futuro cuando se retomen las negociaciones en febrero.
Del lado de los maestros, la oferta fue rechazada “por insuficiente” por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), desde donde advirtieron que la mencionada suba “no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo”.
Más allá de lo estrictamente paritario, las partes volverán a verse las caras a fines de este mes.
Según anticiparon desde el FUDB, se estableció una nueva cita para el 29 de enero con la intención de avanzar en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. También prevén discutir en ese marco los acuerdos de prevención y reparación por violencia y acoso a maestros; y la implementación de la llamada desconexión digital, que apunta a limitar la actividad docente fuera del horario laboral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí