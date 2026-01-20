Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía |La discusión salarial en la Provincia continuará en las próximas semanas

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Tras el acuerdo alcanzado días atrás, los gremios se preparan para retomar las negociaciones con los funcionarios bonaerenses

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Una de las reuniones entre funcionarios y gremialistas /N. Braicovich

20 de Enero de 2026 | 02:12
Edición impresa

En los primeros días del mes próximo, los docentes y los trabajadores estatales de la Provincia comenzarán a cobrar sus sueldos con la mejora del 4,5 por ciento acordada la semana pasada. Ese aumento impactará casi en simultáneo con el encuentro que los gremios y los funcionarios bonaerenses pactaron para dar continuidad a la discusión salarial.

La fecha a agendar es el 5 de febrero. Ese día, según adelantó un comunicado del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran Suteba, Sadop, FEB, Amet y Udocba-, tendrá lugar una nueva reunión en el marco de la paritaria 2026.

También desde la Asociación de Trabajadores del Estado confirmaron que la reapertura de la discusión será “en la primera semana de febrero”.

Esa instancia clave de negociación llegará tras el entendimiento que la Provincia alcanzó días atrás con la mayoría de los gremios docentes y estatales.

Tras el reclamo de los sindicatos, que pedían que los salarios de 2025 no quedaran tan abajo de la inflación, el gobierno de Axel Kicillof mejoró su oferta inicial del 1,5% para enero sumando un retroactivo a diciembre; el proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, con respecto a los haberes vigentes al mes de octubre.

De esta manera, con el salario de enero -que se cobra en febrero- los trabajadores públicos de la Provincia percibirán un 4,5% más producto del retroactivo. La decisión oficial también alcanzará sobre los jubilados.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones

LE PUEDE INTERESAR

Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras

Como se informó, la propuesta fue aceptada por la mayoría de las organizaciones gremiales, quienes valoraron la “vocación de diálogo” del Gobierno provincial en un contexto de ajuste por el que responsabilizaron al Poder Ejecutivo nacional.

Aún cuando algunos de los dirigentes que firmaron el acuerdo reconocieron que “quedamos alrededor de 3 puntos abajo” (con respecto a 2025), mientras se abrazaban a la idea de poder discutir esa pérdida y un incremento futuro cuando se retomen las negociaciones en febrero.

Del lado de los maestros, la oferta fue rechazada “por insuficiente” por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), desde donde advirtieron que la mencionada suba “no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo”.

Reunión a fines de enero

Más allá de lo estrictamente paritario, las partes volverán a verse las caras a fines de este mes.

Según anticiparon desde el FUDB, se estableció una nueva cita para el 29 de enero con la intención de avanzar en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. También prevén discutir en ese marco los acuerdos de prevención y reparación por violencia y acoso a maestros; y la implementación de la llamada desconexión digital, que apunta a limitar la actividad docente fuera del horario laboral.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus

Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Últimas noticias de Política y Economía

El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

Milei a Davos, con una agenda muy económica

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Información General
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Nuevas evacuaciones en Comodoro Rivadavia por la emergencia geológica
Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Deportes
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica
Espectáculos
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Rumores de romance: qué pasa entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega
VIDEO. “Put..., las odio”: la polémica nota que salió al aire en la que Dupláa insulta a sus fans

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla