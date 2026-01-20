La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo

Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Escuchar esta nota
En las últimas horas Estudiantes de La Plata fue determinante al clausurar cualquier posibilidad de retorno para el defensor Marcos Rojo. "Hoy no hay chances de que vuelva", afirmaron desde la conducción del club, una sentencia que desactivó de forma inmediata las versiones que habían circulado en las últimas horas.
Esta respuesta tajante por parte del club puso fin a las especulaciones sobre un nuevo ciclo del zaguero en La Plata, a pesar de que su nombre había vuelto a ser analizado por la Secretaría Técnica.
La reactivación del interés había surgido como una alternativa de emergencia tras el frustrado pase de Zaid Romero. Ante la necesidad de sumar experiencia para la triple competencia de 2026, existieron contactos preliminares que incluso fueron validados por el entorno del futbolista. Según allegados al jugador, Rojo mantenía el deseo de volver a vestir la camiseta albirroja, pero la contundencia de la negativa dirigencial dejó sin efecto cualquier intención personal.
Este desenlace se suma a los antecedentes de mediados de 2025, cuando la gestión liderada por Juan Sebastián Verón reconoció negociaciones abiertas que tampoco llegaron a concretarse. En aquella oportunidad, las diferencias impidieron el acuerdo y el defensor terminó incorporándose a Racing, lo que terminó de desgastar el vínculo con el público de Estudiantes, ya afectado por su anterior paso por Boca Juniors.
Finalmente, la situación se terminó de sellar en Avellaneda. Tras recibir el mensaje definitivo desde City Bell, el futbolista mantuvo reuniones privadas con Diego Milito y Gustavo Costas para ratificar su compromiso con Racing. Considerado una pieza central para el proyecto deportivo de este año, Rojo confirmó su permanencia en su actual equipo, cerrando así un capítulo que, a pesar de los acercamientos, encontró en la dirigencia de Estudiantes un límite infranqueable.

