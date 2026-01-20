Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar

Un momento de máxima tensión se vivió este lunes en una de las principales rutas que conducen a la Costa Atlántica, cuando una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en plena calzada debido a un desperfecto mecánico. La escena ocurrió ante la mirada atónita de los automovilistas que circulaban por la zona, en cercanías de la ciudad de Pinamar.

Según informaron fuentes de AUBASA, la empresa que administra el corredor vial, el episodio se registró sobre la Ruta 56, a la altura del kilómetro 33, y afortunadamente no se registraron personas heridas. No obstante, el insólito operativo obligó a interrumpir parcialmente el tránsito, lo que generó demoras durante varios minutos.

Desde la concesionaria detallaron que se trató de un “aterrizaje forzoso por desperfecto mecánico”, y remarcaron que la maniobra fue realizada con éxito por el piloto, evitando consecuencias mayores tanto para los ocupantes de la aeronave como para quienes circulaban por la ruta en ese momento.

Tras el aterrizaje, personal de seguridad vial y equipos de asistencia trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y retirar la avioneta de la calzada, permitiendo luego la normalización del flujo vehicular.

El episodio generó sorpresa y preocupación entre los conductores, que nunca imaginaron encontrarse con una aeronave descendiendo en medio del camino rumbo a la Costa.