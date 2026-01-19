El residente del Hospital San Martín de La Plata sancionado por dichos antisemitas solicitó levantar la sanción

Estudiantes goleó 4 a 0 a Ituzaingó y clasificó a los en los 16avos de final de Copa Argentina
Hace exactamente una semana, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata, Miqueas Martínez Secchi, fue suspendido de sus funciones luego de conocerse mensajes antisemitas en la red social X. Pasado el tiempo, este lunes presentó un pedido para concluir la medida.
Su suspensión fue dispuesta por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires luego de la viralización de dichos mensajes. Secchi es residente del Servicio de Terapia Intensiva, en su primer año.
La disposición de la cartera sanitaria provincial indica que la suspensión sería por 60 días sin goce de sueldo. En este marco, a través de su abogado Ismael Alejandro Naiouf, Secchi pidió un recurso de revocatoria.
En la presentación formal, el residente argumenta que la medida es ilegítima y carente de sustento funcional, tomando como referencia posteos en redes sociales, fuera del campo profesional. A su vez, negó actos discriminatorios, hostiles o violentos contra pacientes, el hospital o terceros involucrados.
En tanto, destacó que la medida afecta directamente a su vida profesional y personal, suspendiendo su residencia médica por dos meses y sin goce de haberes. En la misma línea, argumentó que se decidió su futuro en medio de una fuerte repercusión mediática que podría haberlo perjudicado.
El caso tomó estado público tras un comentario del analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y expuso los mensajes de Miqueas Martínez Secchi antes de que este borrara su cuenta. En el posteo más cuestionado, el médico escribió: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”. A raíz de ello, el abogado Jorge Monastersky realizó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
En este contexto, ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que el profesional fue separado de sus funciones y en un proceso de investigación administrativa. “Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”, señaló el funcionario.
Según consta en el escrito presentado ante la Justicia Federal, las expresiones vertidas por Martínez Secchi constituyen una incitación directa y explícita al homicidio. Monastersky argumentó que estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión.
En tanto, Kreplak destacó que la salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”, agregó en redes sociales.
