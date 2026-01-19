Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad

El residente del Hospital San Martín de La Plata sancionado por dichos antisemitas solicitó levantar la sanción

El residente del Hospital San Martín de La Plata sancionado por dichos antisemitas solicitó levantar la sanción
19 de Enero de 2026 | 21:19

Escuchar esta nota

Hace exactamente una semana, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata, Miqueas Martínez Secchi, fue suspendido de sus funciones luego de conocerse mensajes antisemitas en la red social X. Pasado el tiempo, este lunes presentó un pedido para concluir la medida. 

Su suspensión fue dispuesta por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires luego de la viralización de dichos mensajes. Secchi es residente del Servicio de Terapia Intensiva, en su primer año. 

LEA TAMBIÉN

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

La disposición de la cartera sanitaria provincial indica que la suspensión sería por 60 días sin goce de sueldo. En este marco, a través de su abogado Ismael Alejandro Naiouf, Secchi pidió un recurso de revocatoria. 

En la presentación formal, el residente argumenta que la medida es ilegítima y carente de sustento funcional, tomando como referencia posteos en redes sociales, fuera del campo profesional. A su vez, negó actos discriminatorios, hostiles o violentos contra pacientes, el hospital o terceros involucrados. 

En tanto, destacó que la medida afecta directamente a su vida profesional y personal, suspendiendo su residencia médica por dos meses y sin goce de haberes. En la misma línea, argumentó que se decidió su futuro en medio de una fuerte repercusión mediática que podría haberlo perjudicado.

Suspensión y revuelo en el Hospital San Martín

El caso tomó estado público tras un comentario del analista internacional Daniel Lerer, quien detectó y expuso los mensajes de Miqueas Martínez Secchi antes de que este borrara su cuenta. En el posteo más cuestionado, el médico escribió: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”. A raíz de ello, el abogado Jorge Monastersky realizó una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

En este contexto, ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que el profesional fue separado de sus funciones y en un proceso de investigación administrativa. “Por este mensaje coincidente con otros comportamientos previos, que ahora adquieren relevancia, el médico residente del Hospital San Martín de La Plata que realizó esas manifestaciones públicas se encuentra suspendido y en un proceso de investigación administrativa y judicial, a fin de realizar una evaluación bajo un comité ético, técnico y profesional que definirá si corresponde o no que pueda retomar su proceso de formación”, señaló el funcionario.

Según consta en el escrito presentado ante la Justicia Federal, las expresiones vertidas por Martínez Secchi constituyen una incitación directa y explícita al homicidio. Monastersky argumentó que estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión.

En tanto, Kreplak destacó que la salud es uno de los bienes esenciales de la sociedad y es indispensable ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo. “Cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina. Son valores fundamentales de la formación como profesional de la salud”, agregó en redes sociales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Estudiantes goleó 4 a 0 a Ituzaingó y clasificó a los en los 16avos de final de Copa Argentina

Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Últimas noticias de La Ciudad

Comenzó la construcción del cuarto carril de la Autopista La Plata: a qué altura y cuánto durarán las obras

En pleno centro de La Plata, una rama de gran tamaño sostenida solo por los cables

Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día

Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
Información General
Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
Policiales
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, fue operado por quinta vez y se espera su evolución
El joven atacado a puñaladas sufrió una amputación y pelea por su vida: fuerte reclamo de familiares en Los Hornos
Murió un andinista francés en el cerro Aconcagua
Batalla campal en una quinta de Barrio Aeropuerto
Apareció sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada en La Plata
Espectáculos
"Put..., las odio": el polémico video de Nancy Dupláa insultando a sus fans
Bombonerazo: Riquelme y Julieta Ortega, ¿juntos?
Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día
Bersuit celebra el cuarto de siglo de uno de sus discos bisagra en La Plata
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Deportes
Estudiantes goleó 4 a 0 a Ituzaingó y clasificó a los en los 16avos de final de Copa Argentina
VIDEOS. Estudiantes vs Ituzaingó: los goles
FOTOS | El Pincha copó el Florencio Solá por Copa Argentina
Eros Mancuso cada vez más cerca de volver a Estudiantes: el dato que ilusiona a los hinchas
Gimnasia espera al defensor Gonzalo Errecalde y se retira del mercado de pases

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla