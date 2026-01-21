Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |CIFRAS QUE MARCAN EL PULSO DEL VERANO

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa

La baja en el tránsito en la Autovía 2 durante la primera quincena de enero viene a respaldar otros claros indicadores de que la temporada está lejos de ser un “boom”

21 de Enero de 2026 | 01:39
Edición impresa

La temporada de verano 2026 deja señales de alarma para el turismo bonaerense y el dato más elocuente vuelve a estar en las rutas. Durante la primera quincena de enero circularon hacia la Costa Atlántica unos 100 mil autos menos que en igual período de 2025. La cifra surge de los registros de Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) y marca una caída interanual del 7,2% en el tránsito por los principales corredores turísticos, entre ellos la Autovía 2.

El número fue difundido por el gerente general de la empresa, Pablo Ceriani, quien tuiteó el conteo vehicular en los peajes que administra la firma estatal. El dato no es menor: el flujo de autos funciona como un anticipo casi directo del movimiento turístico.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano. Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional”, posteó Ceriani en su cuenta personal.

La lectura que surge desde AUBASA encuentra respaldo en otros indicadores oficiales dados a conocer días atrás. Según datos difundidos por la Provincia, en los primeros quince días de enero hubo cerca de 90 mil turistas menos que en el último verano, y el consumo promedio se contrajo un 40%, de acuerdo con los registros de Cuenta DNI, lo que refuerza la idea de una temporada más austera, con visitantes que gastan menos y acortan sus estadías.

El impacto del menor tránsito se refleja con claridad en Mar del Plata, uno de los destinos más emblemáticos de la Costa Atlántica. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ciudad alcanzó sólo un 60% de ocupación hotelera, mientras que para el conjunto de la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena del año anterior.

La merma también se siente en la actividad cultural. El empresario teatral Carlos Rottemberg anticipó que la temporada cerrará este año con una caída cercana al 15% en la venta total de entradas.

“Hoy estamos por debajo”, afirmó el empresario al explicar que las proyecciones se basan en registros diarios auditados por el propio sector y atribuir esa merma a “la salida de turistas argentinos al exterior, un fenómeno que impacta directamente en el consumo cultural durante el verano”.

En ese contexto, el retroceso del movimiento vehicular adquiere un valor simbólico y económico clave: es el primer eslabón de una cadena que condiciona toda la temporada. Los datos de ocupación relevados por CAME y la caída en la venta de entradas teatrales terminan de confirmar que la baja no es coyuntural ni sectorial, sino parte de un enfriamiento general del turismo, con efectos directos sobre las economías locales que dependen del verano para sostener el año.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo”

 

