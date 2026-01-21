Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |SE RENUEVAN LAS EXPECTATIVAS

Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000

Al no registrarse ganadores, el premio en juego suma un millón más. La tarjeta sale mañana con la edición impresa de EL DIA

Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
21 de Enero de 2026 | 02:43
Edición impresa

El Súper Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000 para la próxima semana. Los lectores podrán adquirir la nueva tarjeta con la edición impresa de mañana del diario EL DIA.

Participar es muy simple. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números del 00 al 89.

A partir del viernes, los participantes deben cotejar los números del cartón con los que se publican de viernes a martes en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien complete el cupón con todos los números deberá presentarse el martes, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA (Diagonal 80 Nº 815), con el cartón y el DNI para verificar los datos y acreditar el pozo en juego. En caso de haber más de un ganador, el premio se repartirá en partes iguales.

El año pasado, el Súper Cartonazo repartió premios millonarios entre numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y, de ese modo, tuvieron la alegría de ganar y destinar el dinero a distintos objetivos.

Hubo quienes destinaron el premio a concretar viajes pendientes, otros lo utilizaron para realizar arreglos y mejoras en sus viviendas, y también quienes se dieron gustos postergados. Además, algunos aprovecharon el dinero para cumplir con compromisos económicos, mientras que otros decidieron comenzar a ahorrar o invertir pensando en el futuro.

EL PRIMER GANADOR DEL AÑO

El martes pasado, el Súper Cartonazo de $4.000.000 quedó en manos de Melissa Gamarra, una lectora que se presentó en las oficinas de EL DIA con el cupón completo y los 15 aciertos requeridos, y se adjudicó el pozo en juego tras la correspondiente verificación de los datos.

Gamarra contó que es cuidadora de adultos en forma autónoma y vive en el casco urbano.

“Siempre jugué con mucha esperanza y sigo el Cartonazo durante toda la semana, controlando los números día a día. Esta vez me fue re bien”, exclamó con alegría, en medio de la algarabía, una vez que el cupón fue chequeado y se confirmó que era la ganadora del concurso.

La ganadora también se refirió a los planes que tiene para el premio obtenido. “La idea es disfrutarlo con mis hijos y, a lo mejor, hacernos una escapada a la Costa”, contó con entusiasmo. De todos modos, remarcó que destinará parte del dinero a cuestiones prioritarias y señaló que “lo primero será hacer algunos arreglos en casa”, antes de pensar en otros proyectos o gastos.

De este modo, el juego que continúa despertando un creciente interés entre los lectores de EL DIA, luego de quedar vacante la jugada de ayer, pone en juego la próxima semana un pozo acumulado de $2.000.000.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

