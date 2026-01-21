Salario informal e inflación

eleconomista.com.ar

La inflación cerró el 2025 en diciembre con una tasa de 32% interanual. No es poco considerando que el gobierno asumió en diciembre del 2023 con una inflación de 211% y en diciembre del 2024 todavía estaba en 118%. Hacia adelante es desafiante porque si la inflación se mantiene en un promedio de 2% mensual, como en el 2025, el 2026 cerrará en diciembre con una inflación del 25%, o sea, un avance bastante modesto.

Para llegar al 10% de inflación anual que el gobierno puso como meta para diciembre del 2026 en el Presupuesto la inflación mensual promedio debería rondar el 0,8% mensual. Para llegar a diciembre del 2027 con una inflación sudamericana, como las que tienen Chile, Uruguay y Brasil de 5%, y que el gobierno presenta como aspiración en el Presupuesto, la inflación mensual tiene que bajar a 0,5% mensual.

Pasando a los salarios, el 2025 presenta un interrogante interesante. Según los datos de la Secretaría de Trabajo, el salario privado registrado creció a octubre del 2025 un 24% desde diciembre del 2024. Es altamente probable que este salario a diciembre del 2025 le empató a la inflación, porque la inflación a octubre del 2025 venía creciendo al 25% desde diciembre 2024. O sea, se podría decir que el 2025 el salario formal le empató a la inflación.

Lo más notable es lo que pasó con el salario informal. Según el Índice de Salarios del Indec, a octubre del 2025, creció un 84% respecto a diciembre. Esto es un crecimiento de 48% por encima de la inflación y del 56% por encima de la línea de pobreza, lo cual avisa que la pobreza siguió bajando en la segunda mitad del 2025. Buena noticia. Se confirmará en marzo 2026 cuando salgan los datos de pobreza del 2° semestre 2025.

¿Cómo se explica semejante crecimiento del salario real informal?. Bueno, habría que dejar de mirar la foto y pasar a mirar la película. Tomando datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec para los ingresos de la ocupación principal de los asalariados no registrados y los cuentapropistas no profesionales y redondeando los números para ver el bosque y no quedarse con el árbol, surge que en el 2025 el promedio del salario de los informales estuvo en el orden de los $500.000.

En el 2024 este promedio salarial fue de $300.000 y en el 2023 fue de $370.000, ambos, en términos reales a precios del 2025. El nivel del 2025 es mucho más alto, pero equivalente al 2020 o sea el año de la pandemia.

Parece contraintuitivo que en el peor año de la humanidad en el Siglo XXI los informales en Argentina hayan tenido un salario real igual al 2025 luego de semejante recuperación del salario real en el 2025. La explicación está en la aceleración inflacionaria.

En el 2020 la tasa de inflación promedio anual fue de 42%, producto del tremendo parate económico que produjo el confinamiento, igual que en el 2025, gracias a la política antiinflacionaria del gobierno. En cambio, en el 2022 la tasa de inflación promedio mensual subió al 72%, en el 2023 al 134% y en el 2024 al 220%.

Dónde más impacta

Cuando la inflación se acelera, el salario de los informales es el que más sufre porque la informalidad es un mercado sin reglas. Se rige por la oferta y la demanda puras. Es imposible que un trabajador informal pueda subir su remuneración previendo la inflación futura, aunque tenga la bola de cristal. Porque la realidad lo lleva a cobrar indefectiblemente lo que indica la inflación pasada. Por eso, cuando la inflación se desaceleró en el 2025, el salario informal es el que más se recuperó; porque fue el que más perdió con la aceleración inflacionaria.

Si se mira un tramo más largo de la película se confirma que inflación mata salario informal. Con los cálculos hechos con la encuesta de hogares del Indec se estima que en el 2012 el salario real de los informales era de casi $800.000 en términos reales a precios del 2025.

El nivel tan alto se explica porque durante el 2004 y el 2012 pasó la gran bonanza internacional donde la economía tuvo un fuerte crecimiento. Con crecimiento económico hay más demanda que oferta de trabajo informal lo que lleva al crecimiento de las remuneraciones informales.

En el 2012, la economía se estancó. Por lo tanto, lo que empezó a crecer más es la oferta de trabajadores informales por encima de la demanda. Lo más decisivo es que, a partir del 2012, comienza la aceleración inflacionaria que se sufrió hasta el 2024.

Si se mira el nivel real de los salarios informales en el 2004, cuando comienza esta película, surge que estaba en alrededor de $500.000. Nivel similar al del 2025.

Conclusión, hasta ahora, el Siglo XXI fue de bonanza inicial para los salarios de los informales hasta el 2012 y luego un derrumbe sin fin hasta el 2024. El 2025 fue de fuerte recuperación. Que simplemente iguala el punto de partida inicial: el 2004.

Si el empleo informal fuera marginal, esto no sería problema. La tragedia argentina es que los informales ya son prácticamente la mitad del mercado laboral. Por eso es que en el tema laboral flota cierto ambiente a malaria.