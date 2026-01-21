Salario informal e inflación

Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en La Plata
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
JORGE COLINA
La inflación cerró el 2025 en diciembre con una tasa de 32% interanual. No es poco considerando que el gobierno asumió en diciembre del 2023 con una inflación de 211% y en diciembre del 2024 todavía estaba en 118%. Hacia adelante es desafiante porque si la inflación se mantiene en un promedio de 2% mensual, como en el 2025, el 2026 cerrará en diciembre con una inflación del 25%, o sea, un avance bastante modesto.
Para llegar al 10% de inflación anual que el gobierno puso como meta para diciembre del 2026 en el Presupuesto la inflación mensual promedio debería rondar el 0,8% mensual. Para llegar a diciembre del 2027 con una inflación sudamericana, como las que tienen Chile, Uruguay y Brasil de 5%, y que el gobierno presenta como aspiración en el Presupuesto, la inflación mensual tiene que bajar a 0,5% mensual.
Pasando a los salarios, el 2025 presenta un interrogante interesante. Según los datos de la Secretaría de Trabajo, el salario privado registrado creció a octubre del 2025 un 24% desde diciembre del 2024. Es altamente probable que este salario a diciembre del 2025 le empató a la inflación, porque la inflación a octubre del 2025 venía creciendo al 25% desde diciembre 2024. O sea, se podría decir que el 2025 el salario formal le empató a la inflación.
Lo más notable es lo que pasó con el salario informal. Según el Índice de Salarios del Indec, a octubre del 2025, creció un 84% respecto a diciembre. Esto es un crecimiento de 48% por encima de la inflación y del 56% por encima de la línea de pobreza, lo cual avisa que la pobreza siguió bajando en la segunda mitad del 2025. Buena noticia. Se confirmará en marzo 2026 cuando salgan los datos de pobreza del 2° semestre 2025.
¿Cómo se explica semejante crecimiento del salario real informal?. Bueno, habría que dejar de mirar la foto y pasar a mirar la película. Tomando datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec para los ingresos de la ocupación principal de los asalariados no registrados y los cuentapropistas no profesionales y redondeando los números para ver el bosque y no quedarse con el árbol, surge que en el 2025 el promedio del salario de los informales estuvo en el orden de los $500.000.
LE PUEDE INTERESAR
Acuerdo con el Mercosur: la UE se pone plazos
LE PUEDE INTERESAR
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
En el 2024 este promedio salarial fue de $300.000 y en el 2023 fue de $370.000, ambos, en términos reales a precios del 2025. El nivel del 2025 es mucho más alto, pero equivalente al 2020 o sea el año de la pandemia.
Parece contraintuitivo que en el peor año de la humanidad en el Siglo XXI los informales en Argentina hayan tenido un salario real igual al 2025 luego de semejante recuperación del salario real en el 2025. La explicación está en la aceleración inflacionaria.
En el 2020 la tasa de inflación promedio anual fue de 42%, producto del tremendo parate económico que produjo el confinamiento, igual que en el 2025, gracias a la política antiinflacionaria del gobierno. En cambio, en el 2022 la tasa de inflación promedio mensual subió al 72%, en el 2023 al 134% y en el 2024 al 220%.
Cuando la inflación se acelera, el salario de los informales es el que más sufre porque la informalidad es un mercado sin reglas. Se rige por la oferta y la demanda puras. Es imposible que un trabajador informal pueda subir su remuneración previendo la inflación futura, aunque tenga la bola de cristal. Porque la realidad lo lleva a cobrar indefectiblemente lo que indica la inflación pasada. Por eso, cuando la inflación se desaceleró en el 2025, el salario informal es el que más se recuperó; porque fue el que más perdió con la aceleración inflacionaria.
Si se mira un tramo más largo de la película se confirma que inflación mata salario informal. Con los cálculos hechos con la encuesta de hogares del Indec se estima que en el 2012 el salario real de los informales era de casi $800.000 en términos reales a precios del 2025.
El nivel tan alto se explica porque durante el 2004 y el 2012 pasó la gran bonanza internacional donde la economía tuvo un fuerte crecimiento. Con crecimiento económico hay más demanda que oferta de trabajo informal lo que lleva al crecimiento de las remuneraciones informales.
En el 2012, la economía se estancó. Por lo tanto, lo que empezó a crecer más es la oferta de trabajadores informales por encima de la demanda. Lo más decisivo es que, a partir del 2012, comienza la aceleración inflacionaria que se sufrió hasta el 2024.
Si se mira el nivel real de los salarios informales en el 2004, cuando comienza esta película, surge que estaba en alrededor de $500.000. Nivel similar al del 2025.
Conclusión, hasta ahora, el Siglo XXI fue de bonanza inicial para los salarios de los informales hasta el 2012 y luego un derrumbe sin fin hasta el 2024. El 2025 fue de fuerte recuperación. Que simplemente iguala el punto de partida inicial: el 2004.
Si el empleo informal fuera marginal, esto no sería problema. La tragedia argentina es que los informales ya son prácticamente la mitad del mercado laboral. Por eso es que en el tema laboral flota cierto ambiente a malaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí