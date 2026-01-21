Fuerte crecimiento anual de las escrituraciones en la Provincia

Con más de 147.000 operaciones anuales de compra venta de inmuebles en la provincia de Buenos Aires, el sector alcanzó su nivel más alto de actividad desde 2005. Si bien diciembre mostró una leve baja interanual, el repunte del crédito hipotecario y la demanda consolidaron un cambio de tendencia para el rubro.

Según el relevamiento mensual realizado por el Colegio de Escribanos bonaerense, diciembre cerró con un total de 19.253 compraventas, una cifra que, aunque representa una mínima retracción del 1 % respecto al mismo mes de 2024 (19.513 operaciones), confirma la recuperación del sector al compararse con el resto del calendario.

Diciembre suele ser el periodo de mayor actividad debido a la urgencia por concretar operaciones antes del cierre del ejercicio fiscal y el inicio de las vacaciones. Esto se vio reflejado en un fuerte salto intermensual, con un incremento del 54 por ciento frente a las operaciones de noviembre.

Sin embargo, el dato más revelador surge del balance anual. El 2025 concluyó con un acumulado de 147.393 escrituras, lo que implica un crecimiento del 29 por ciento en comparación con las 114.018 operaciones registradas en 2024. Este volumen de transacciones posiciona al 2025 como el año de mayor actividad desde 2005, quebrando un techo de cristal que el sector intentaba superar desde hace dos décadas,informaron en el colegio profesional.

Uno de los pilares fundamentales de la recuperación ha sido el regreso del financiamiento. En diciembre se contabilizaron 2.161 actos hipotecarios, lo que significó una suba del 46 % respecto a noviembre y un 5 % más que en diciembre del año anterior.

A lo largo del año, se alcanzaron las 23.395 hipotecas. Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, destacó la relevancia de esa tendencia: “Los números de 2025 muestran un mercado que recuperó volumen y dinamismo. El balance anual refleja un crecimiento sostenido que vuelve a ubicar a la provincia en niveles altos de actividad”. Para Longhi, la consolidación del crédito es la “llave” para ampliar el acceso a la vivienda y dar continuidad al proceso de crecimiento.

diversas miradas EN LA PLATA

Hay un fuerte contraste entre los martilleros locales sobre el comportamiento del mercado de ventas en la Ciudad.

Para la martillera pública Gisela Agostinelli, el crédito hipotecario fue el “motor clave” que ha motorizado las consultas. Según su análisis, La Plata es una opción de inversión privilegiada por su crecimiento constante. No obstante, el mercado se fragmenta según el perfil del comprador.

Según la profesional, inversores buscan monoambientes o de un dormitorio en zonas aledañas a facultades, microcentro, La Loma y Meridiano V. El objetivo es el alquiler, con una rentabilidad anual que hoy ronda el 6 ó 7 por ciento, una cifra que ha mejorado sensiblemente y atrae nuevamente al capital privado.

También hay una búsqueda de calidad de vida: zonas como City Bell, Gonnet, Tolosa y Ringuelet lideran las consultas de quienes priorizan el verde y la tranquilidad, sin perder el acceso rápido a los servicios urbanos.

El grueso de las consultas se concentra en propiedades que no superan los 60.000 dólares, principalmente por parte de jóvenes que buscan independizarse o iniciar proyectos familiares.

También existen voces de cautela respecto a la llegada efectiva del crédito a todos los sectores. La martillera Estela Valverde advierte que, si bien hubo un repunte provincial, en La Plata la aplicación de créditos ha encontrado obstáculos. “Esa suba se registró en la provincia en general, pero en La Plata no se pudieron aplicar los créditos en la misma medida, principalmente porque los niveles salariales no alcanzan a cubrir los exigentes requisitos bancarios”, explicó. Añadió que “el Banco Nación prácticamente no habilitó los trámites de créditos iniciados. Creció un poco el mercado, pero no tanto como en la Provincia”.