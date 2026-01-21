Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes

El arranque del año llegó con nuevos aumentos en la canasta básica y las frutas y verduras volvieron a ser protagonistas. En La Plata, los incrementos se sienten con fuerza en las verdulerías de barrio y del centro, donde los precios cambiaron en cuestión de días y obligaron tanto a comerciantes como a consumidores a recalcular gastos.

Según datos de la consultora LCG, durante la segunda semana de enero la categoría Alimentos y Bebidas registró una inflación del 0,5%. Dentro de ese rubro, los aumentos de frutas y verduras explicaron nada menos que el 36% del incremento semanal, consolidándose como uno de los principales motores de la suba de precios en los primeros días de 2026.

Desde una verdulería céntrica de la ciudad explicaron que el impacto fue inmediato. “Las dos primeras semanas del mes fueron las que más se sintieron. En este rubro todo cambia en cuestión de días: la manzana, por ejemplo, aumentó el viernes y el lunes ya estaba más cara”, relató la comerciante, que remarcó la volatilidad con la que se manejan los precios mayoristas.

Uno de los productos donde más se notó el ajuste fue la manzana roja. “Ahora la tenemos que vender a 5.500 pesos el kilo. La semana pasada estaba a 5.000, pero en diciembre la vendíamos más o menos a 3.800”, detalló. El salto, en apenas un mes, refleja la dinámica acelerada de aumentos que golpea al bolsillo de las familias.

Paradójicamente, los productos importados mostraron mayor estabilidad. “Todo lo que viene de afuera se mantuvo, como las bananas, que rondan los 2.800 o 2.900 pesos y las traemos de Ecuador o Bolivia”, explicó. En cambio, los mayores incrementos se dieron en la producción nacional y regional.

“Lo nacional, la papa, la zanahoria, la lechuga todo subió, la verdura de hoja por ejemplo se fue casi al 100%”, admitió con preocupación. Y agregó: “Todo lo que se produce en la zona estaba muy barato en diciembre; en las dos primeras semanas de enero ya subió”.

En los mostradores, los precios actuales dan cuenta de esa suba: la papa arranca en los 1.590 pesos el kilo; el paquete de acelga ronda los 1.500; la lechuga parte de los 3.000 pesos, según el tipo; el tomate se ubica cerca de los 3.800 pesos; y el morrón alcanza los 4.500 pesos.

Si bien la inflación de 2025 cerró en 31,5% —el nivel más bajo de los últimos ocho años—, los alimentos continúan siendo el rubro más sensible. Según LCG, en la segunda semana de enero las verduras subieron 2,1% y los aceites un 1,9%, mientras que bebidas y lácteos aportaron una baja que moderó parcialmente el índice general.

Desde la consultora Eco Go, en tanto, midieron una suba del 0,8% en la misma semana, con fuertes incrementos en verduras frescas y congeladas (en torno al 7%), aceites y grasas (3,75%), papa (3%) y carnes (0,5%). De mantenerse esta tendencia, estiman que la inflación de enero rondaría el 2%.

Mientras tanto, en las verdulerías platenses la incertidumbre es la norma. Los precios cambian semana a semana y los clientes ajustan cantidades, priorizan ofertas o directamente dejan productos de lado.