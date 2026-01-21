Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |LUEGO DE UN AÑO CRÍTICO

Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos

En el primer mes del 2026, retrocedieron a casi la mitad en el casco urbano. “Sirve sólo para subsistir”, dijo un referente local. El sector espera febrero con esperanza

Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos

En 2025, según datos de arca, cerraron cerca de 16.000 ejemplares en todo el país / Demian Alday

21 de Enero de 2026 | 02:46
Edición impresa

En agosto del 2025 la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) estimó que durante el último año, alrededor de 16.000 kioscos de barrio cerraron en Argentina. En cuanto a la Ciudad, la entidad que los reúne expresó que no hay estadísticas oficiales pero que el impacto es “importante”. Hoy, casi cinco meses después la situación no mejoró: en La Plata, enero se traduce como un mes con bajas ventas y persianas levantas sólo para “subsistir”.

Cristian Loureiro, representante de UKRA en la Ciudad, expresó: “Habitualmente, enero es el mes más bajo, especialmente aquellos del casco urbano. Por suerte, los de zona norte -City Bell, Gonnet, Villa Elisa- están levemente mejor porque la gente va a esa zona por las piletas y demás”.

No obstante, Loureiro advirtió que este año es peor que otros porque percibió una reducción del turismo platense: “Antes venía más gente. Tengo entendido que en la zona norte bajó el índice de quintas alquiladas, por ejemplo”, señaló.

Las ventas, según el representante en la Ciudad, bajaron entre un 40 y 50 por ciento en comparación a meses más “normales”. “Enero es un mes que se abre las persianas para subsistir con los gastos. La clave es guardarse capital durante los meses anteriores. Lo bueno es que en febrero, la situación, tiende a normalizarse”, detalló Loureiro y agregó: “depende mucho de cómo se maneja cada comercio pero, usualmente, noviembre demanda inversión y el resultado se ve en diciembre. Si ese mes es negativo, se complica el panorama”.

Lo cierto es que, según el relevamiento de una consultora privada, en 2024 el número de kioscos en el país tocó un piso histórico de 90.000 locales comerciales registrados, 5.500 menos que en 2023 y lejos del techo de 100.000 que se había relevado en la década de 2010.

Entre los motivos que explican los cierres masivos se destacan las ventas bajas, los altos costos de mantenimiento -aumento de alquileres y servicios, por ejemplo- y la competencia informal. A ello, se suma el contexto de retracción y la recesión en el consumo.

Sin ir más lejos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló que cerraron unos 43 kioscos por día durante el último año y que el ticket promedio bajó más de un 10 por ciento, y las ventas de bebidas -uno de los principales ingresos-, retrocedieron hasta un 35 por ciento.

Asimismo, según la consultora privada mencionada, el rubro golosinas (también influyente) se desplomó casi un 19 por ciento en volumen.

24 HORAS Y UN CIERRE MÁS TARDÍO

Entre las herramientas para subsanar la caída de las ventas, muchos de lo comercios comenzaron a abrir 24 horas. “Es una herramienta que algunos comenzaron a usar, para poder expandir sus cajas. También están quienes hacen la prueba pero no es una tendencia”, analizó Loureiro.

Sin embargo, también explicó: “Lo que si pasa en la mayoría de los kioscos es que en verano se extiende el horario de cierre: entre las 12 y 2 de la manaña. En invierno, en cambio, se contrae: cerramos antes de las doce de la noche”.

¿La buena? Según Loureiro, diciembre fue un mes bueno “en general” con un promedio de venta de un “20 por ciento por encima de noviembre y 41 por ciento, en comparación diciembre 2024”, indicó.

Asimismo, también se destacó que a partir de la segunda quincena de febrero, con el advenimiento de universitarios y la apertura de colegios secundarios, la actividad promete reactivarse.

 

