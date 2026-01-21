Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10

Desde la cuadra de 55 entre 9 y 10, en pleno centro de La Plata, frentistas reclamaron por un "pozo gigante" que se formó a un costado de la calle, lo que ocasiona problemas para estacionar o circular en vehículos.

"Es un bache que se originó al lado del cordón de la vereda y suele causar la rotura de autos", afirmaron. Según describieron, la rotura "se agranda cada vez más y los autos se quedan hundidos".

Al respecto, pidieron que las autoridades se hagan eco del problema y que realicen el arreglo del asfalto.