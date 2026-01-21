Estudiantes podría ir por otro título: la AFA reglamentó la Recopa de Campeones y confirmó su debut en 2027

Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El año pasado, Estudiantes salió campeón del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que le permitió jugar el Trofeo de Campeones 2025 y ganarlo. Estos títulos le permitirán jugar la Supercopa con Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina 2025) y la Supercopa Internacional con Rosario Central (campeón de la Liga 2025), además de la flamante Recopa de Campeones que debutará el próximo año.
En la noche de este miércoles, la AFA dio un paso formal hacia la creación de una nueva competencia al reglamentar la Recopa de Campeones, torneo que comenzará a disputarse a partir de 2027 y que tendrá como protagonistas a los equipos más destacados de la temporada 2026. La medida quedó plasmada en el Capítulo XI del reglamento oficial y establece con precisión tanto los criterios de clasificación como el sistema de disputa, con el objetivo de sumar un trofeo que concentre a los recientes campeones del fútbol argentino.
Según lo dispuesto por la AFA, la Recopa de Campeones será disputada por tres equipos: el ganador de la Copa Argentina 2026, el campeón de la Supercopa Argentina 2026 y el vencedor de la Supercopa Internacional 2026. El reglamento contempla distintos escenarios para evitar que un mismo club ocupe más de una plaza. En ese sentido, si el campeón de la Copa Argentina repitiera consagración en la Supercopa Argentina, el lugar correspondiente a esta última será ocupado por su subcampeón. De igual manera, si el ganador de la Supercopa Internacional coincidiera con alguno de los otros clasificados, accederá el subcampeón de ese certamen. En caso de que, aun aplicadas estas variantes, persistiera la repetición de equipos, la plaza restante será asignada al subcampeón de la Copa Argentina 2026.
En cuanto al formato, la competencia se desarrollará de manera anual y se disputará en estadios que serán designados oportunamente por la AFA. El sistema elegido será un todos contra todos concentrado, con un cronograma ya definido de tres partidos. El primer encuentro enfrentará al campeón de la Supercopa Argentina con el ganador de la Supercopa Internacional. Posteriormente, el vencedor de la Copa Argentina se medirá con el perdedor de ese primer cruce, y el cierre del certamen será el partido entre el campeón de la Copa Argentina y el ganador del encuentro inicial.
La creación de la Recopa de Campeones se suma a la serie de torneos que en los últimos años amplió el calendario oficial del fútbol argentino y busca jerarquizar los títulos obtenidos durante la temporada previa, reuniendo en un mismo certamen a los campeones de las competencias más relevantes. Con su estreno previsto para 2027, la AFA apunta a consolidar una nueva instancia de definición que combine prestigio deportivo y atractivo competitivo dentro del esquema local e internacional.
