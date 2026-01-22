Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Todos habilitados y una baja: Estudiantes confirmó a los convocados para enfrentar a Independiente

Todos habilitados y una baja: Estudiantes confirmó a los convocados para enfrentar a Independiente
22 de Enero de 2026 | 20:56

Escuchar esta nota

Tras confirmarse la amnistía para los jugadores de Estudiantes sancionados por la AFA debido al polémico pasillo frente a Rosario Central, Domínguez arranca el Torneo Apertura en Avellaneda ante Independiente a las 20 hs. La plantilla completa de sancionados fue liberado pero el plantel tiene una baja, Lucas Alario. 

De esta manera, el “Barba” cuenta con todos sus jugadores a disponibilidad y confirmó la lista de concentrados. Quedarán a la espera de viajar a Avellaneda los refuerzos Eros Mancuso y Adolfo Gaich. Respecto a Alario, el cuerpo médico indicó que "debido a un síndrome febril, quedó desafectado de la convocatoria".

Sobre “Mancu” pesaba un manto de duda respecto a si el DT albirrojo podría utilizarlo para la primera fecha dado que firmó contrato este jueves por la tarde. Sin embargo, fue convocado para concentrar y ya se encuentra, desde temprano, en el Country Club de City Bell. 

Los concentrados de Estudiantes

Muslera, Iacovich; Núñez, Rodríguez, González Pírez, Pierani, Pereyra, Meza, Magdaleno, Benedetti, Mancuso; Ascacibar, Amondaraín, Piovi, Neves, Sosa, Castro, Medina, Tobio Burgos; Domínguez Avila, Carrillo, Pérez, Cetré, Farías, Gaich.

 

