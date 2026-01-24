Talleres comenzó con el pie derecho

Talleres de Córdoba, de la mano de Carlos Tevez, comenzó el Apertura con el pie derecho, después de derrotar anoche, en el estadio Mario Alberto Kempes, a Newell’s por 2-1, en un partido discreto.

La “T”, que apostó los cañones a pelear los principales puestos del campeonato, prevaleció en el resultado gracias a los goles de Ronaldo Martínez y Valentín Depietri, ambos en el segundo tiempo.

El descuento de Newell´s, que tuvo el debut de la dupla técnica Gómez/Orsi, llevó en final del partido a través de Walter Núñez.

Talleres, en definitiva, ganó bien porque supo ser paciente a lo largo de los noventa minutos y porque además, fue más oportuno y preciso que si adversario, sobre todo en el segundo tiempo, cuando definió el pleito a su favor.

Los rosarinos, que lograron descontar sobre el cierre del encuentro, estuvieron imprecisos y cuando se animaron a buscar el empate, el tiempo no fue suficiente para plasmar ese objetivo.