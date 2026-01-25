“Es una emoción y un sueño jugar en este club”

Nicolás Barros Schelotto fue la gran figura que tuvo Gimnasia en su debut ideal ante Racing. Y para colmo, marcó un golazo olímpico, que significó el primero de su carrera. Luego de la enorme victoria en el Bosque, el volante se mostró emocionado y elogió la labor que tuvo el equipo.

“Es un triunfo muy importante, con un equipo que viene compitiendo bien y mucho. Sobre el final se pusieron ahí, pero nos defendimos bien y cuando atacamos, lo hicimos también bien”, destacó post partido.

Encargado de la pelota parada del mens sana, afirmó que ya había practicado en los entrenamientos esta clase de centros: “Siempre busco el centro cerrado, para complicar al arquero. Estoy contento por marcar mi primer gol. Hoy por suerte salió”

Además se mostró feliz por haberse asentado en primera y en defender los colores albiazules: “Es una emoción muy grande y es un sueño jugar en este club. Trabajo para el equipo y siempre mantengo los pies sobre la tierra”

Párrafo aparte, le dedicó elogios a Nacho Fernández y le agradeció haberle otorgado la responsabilidad de la pelota parada: “Nacho me dio la confianza a mí y le agradezco, porque es un jugador con una trayectoria inmejorable. Ganó todo. Tiene mucha humildad y es un orgullo compartir cancha con él”.

Sobre llevar la camiseta número diez en la espalda, destacó que si bien es un número más, hay algo que lo identifica: “Es especial tener la camiseta diez en la espalda, porque en esa fecha cumple mi madre”.

Con respecto al duelo ante River, destacó que será complicado, pero que confía en las posibilidades del Lobo: “Siempre está bueno competir y ganarles a los equipos grandes. Ojalá podamos ir al Monumental, competir y ganarle a River”