“Es una emoción y un sueño jugar en este club”

Nicolás Barros Schelotto fue la gran figura que tuvo Gimnasia en su debut ideal ante Racing. Y para colmo, marcó un golazo olímpico, que significó el primero de su carrera. Luego de la enorme victoria en el Bosque, el volante se mostró emocionado y elogió la labor que tuvo el equipo.
“Es un triunfo muy importante, con un equipo que viene compitiendo bien y mucho. Sobre el final se pusieron ahí, pero nos defendimos bien y cuando atacamos, lo hicimos también bien”, destacó post partido.
Encargado de la pelota parada del mens sana, afirmó que ya había practicado en los entrenamientos esta clase de centros: “Siempre busco el centro cerrado, para complicar al arquero. Estoy contento por marcar mi primer gol. Hoy por suerte salió”
Además se mostró feliz por haberse asentado en primera y en defender los colores albiazules: “Es una emoción muy grande y es un sueño jugar en este club. Trabajo para el equipo y siempre mantengo los pies sobre la tierra”
Párrafo aparte, le dedicó elogios a Nacho Fernández y le agradeció haberle otorgado la responsabilidad de la pelota parada: “Nacho me dio la confianza a mí y le agradezco, porque es un jugador con una trayectoria inmejorable. Ganó todo. Tiene mucha humildad y es un orgullo compartir cancha con él”.
Sobre llevar la camiseta número diez en la espalda, destacó que si bien es un número más, hay algo que lo identifica: “Es especial tener la camiseta diez en la espalda, porque en esa fecha cumple mi madre”.
Franco Torres, muy confiado, viene derecho con el gol
"Ganar es importante y más, con un gol mío"
Con respecto al duelo ante River, destacó que será complicado, pero que confía en las posibilidades del Lobo: “Siempre está bueno competir y ganarles a los equipos grandes. Ojalá podamos ir al Monumental, competir y ganarle a River”
