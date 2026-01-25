Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Para Argentina, la Unión Europea es mejor que el Mercosur



El presidente Javier Milei y Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea / x

Jorge Colina

25 de Enero de 2026 | 02:25
El Indec publicó los datos de comercio exterior argentino. La noticia que cae en el lugar común es que el superávit comercial cayó desde US$ 19 mil millones en 2024 a US$ 11 millones en 2025 producto de que las exportaciones crecieron un 9% pero las importaciones lo hicieron en un 24%.

Hay que señalar que si el 2025 fue de recuperación económica (5% del PBI), las importaciones tienen que subir fuerte porque el 80% son en bienes de capital, insumos y repuestos para la producción.

Más interesante es meterse en los números por regiones. Esto sirve para dilucidar qué tan conveniente puede ser el acuerdo comercial con la Unión Europea para la Argentina en comparación con el Mercosur.

Argentina tiene potencialidad productiva, desaprovechada por malas políticas

Argentina con los países del Mercosur tuvo en 2025 un déficit comercial (más importaciones que exportaciones) de US$ 5.500 millones. Se explica enteramente por déficit con Brasil y Paraguay, en ambos casos, por mayores compras de equipamiento, insumos y repuestos.

Que Argentina tenga déficit comercial con Paraguay en estos bienes genera la sospecha de que se trata más de un tema de anti-competitividad burocrática de Argentina para importar que de competitividad productiva de Paraguay para exportar. En otras palabras, muchas empresas deben estar importando a la Argentina desde Paraguay porque es más fácil hacerlo desde allí a la zona del Mercosur y por esta vía traerlos a la Argentina.

EL DÉFICIT CON ALEMANIA

Cuando se mira el comercio exterior de Argentina con la Unión Europea surge que el déficit comercial es de US$ 2.000 millones. Se explica enteramente por el déficit con Alemania por la compra de equipamiento, insumos y repuestos. No es raro. Alemania es una potencia exportadora de bienes de origen industrial.

Con el resto de los países de la Unión Europea, Argentina tiene una balanza comercial equilibrada. Con España e Italia exporta lo mismo que importa y con Países Bajos registra un alto superávit comercial, porque allí está el puerto de Roterdam que es por donde entran los productos argentinos a Europa, que se compensa con más importaciones de Argentina del resto de los países de la Unión. No es raro. Argentina tiene potencialidad en los alimentos que consumen los países de ingresos medios y altos occidentales.

En esta perspectiva, la posibilidad de profundizar el comercio exterior con la Unión Europea es una enorme oportunidad para la Argentina. La oportunidad se presenta por dos vías.

Si Argentina se dedica a defender la industria no competitiva dejará pasar otro tren

Por un lado, porque se facilita el acceso a un enorme mercado de 450 millones de habitantes para una gran cantidad de productos, en especial, los generados por la cadena agroalimentaria argentina.

Por otro lado, porque se podrá acceder a menores precios y mejor calidad en maquinarias, insumos y tecnologías para la producción. Que Argentina compre mucho más bienes de capital a Brasil que a Alemania es fruto del sesgo en el comercio que generó el Mercosur. Con el acuerdo con la Unión Europea, este sesgo desaparecerá aumentando la competitividad de la producción nacional.

EL DESAFÍO DE ARGENTINA

El desafío de Argentina es con ella misma, no con la Unión Europea

El país tiene potencialidad productiva, desaprovechada por sus malas políticas internas. Una estructura tributaria distorsiva y compleja por la superposición de los tres niveles de gobierno; regulaciones laborales anticuadas; un sistema de comunicaciones y logística en el interior del país que está decrépito; inseguridad jurídica e incertidumbre ante los cambios normativos.

No abrirse a competir con la Unión Europea por estas malas políticas internas es como negarse a hacer deportes por no cambiar la mala alimentación y persistir en el sedentarismo.

Hace 25 años que el acuerdo Mercosur-Unión Europea está demorado. Esto se debe al temor de los agricultores franceses y de otros países agrícolas de Europa del este y al temor de sectores industriales brasileños y argentinos. El acuerdo finalmente se movió gracias a los países del norte de Europa, España e Italia. En el Mercosur se movió por Brasil donde los intereses agroalimentarios se sobrepusieron a los industriales.

Si Argentina se queda en la defensa de su industria no competitiva dejará pasar otro tren más del progreso.

 

