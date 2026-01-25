Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las escapadas cortas, las decisiones de compra sobre la hora y un gasto más selectivo se imponen en lo que va de la temporada
El inicio de la temporada de verano 2026 confirma una reconfiguración del comportamiento turístico en la Argentina. Con un contexto económico que condiciona el consumo, los viajes se concentran en escapadas breves, definidas con poca anticipación, y con una clara priorización de experiencias puntuales por sobre estadías prolongadas. En ese escenario, los destinos naturales y aquellos que ofrecen eventos específicos lograron los mejores niveles de ocupación.
De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia de Córdoba volvió a posicionarse entre las más elegidas del país. Santa Rosa de Calamuchita alcanzó el 95 por ciento de ocupación, mientras que Villa Carlos Paz llegó al 90 por ciento, con un ingreso de turistas que superó en un 20 por ciento al registrado en el mismo período del año pasado.
En la región patagónica, varios destinos informaron ocupación plena. Villa La Angostura, Traful y San Martín de los Andes registraron niveles cercanos al 100 por ciento, mientras que Ushuaia se ubicó en el 88 por ciento y Bariloche alcanzó el 80 por ciento. La combinación de paisajes naturales, actividades al aire libre y propuestas organizadas fue clave para sostener la demanda.
El Litoral también mostró cifras destacadas. Puerto Iguazú superó el 82 por ciento de ocupación, impulsado por su atractivo internacional y una agenda sostenida de actividades. En Entre Ríos, ciudades como Colón y Gualeguaychú superaron el 80 por ciento, consolidándose como destinos elegidos para escapadas de corta duración.
En el norte argentino, Tafí del Valle y la Quebrada de Humahuaca mantuvieron reservas por encima del 70 por ciento, con una demanda sostenida vinculada tanto al turismo interno como a visitantes regionales.
En contraste, los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires mostraron un desempeño más irregular. Mar del Plata alcanzó una ocupación del 60 por ciento, mientras que Chascomús llegó al 62 por ciento. Según datos oficiales, en territorio bonaerense se registró una caída del 21 por ciento en el gasto turístico en comparación con la primera quincena de 2025.
LE PUEDE INTERESAR
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
LE PUEDE INTERESAR
Ley de Inocencia Fiscal: profesionales reclaman precisiones
Uno de los datos más relevantes es la baja del 40 por ciento en los consumos realizados a través de billeteras virtuales, lo que refleja un mayor control del gasto y una reducción en los consumos no esenciales durante las vacaciones.
El informe de CAME subraya que la principal característica de esta temporada es la toma de decisiones de viaje con muy poca anticipación. En muchos casos, los turistas definen su destino dentro de las 72 horas previas a la partida, motivados por eventos específicos como festivales, competencias deportivas o ferias gastronómicas.
Esta modalidad, definida como “viaje por picos”, reemplaza progresivamente a las reservas anticipadas y a las estadías extensas que eran habituales en temporadas anteriores, y genera una mayor volatilidad en los niveles de ocupación.
El comportamiento del gasto también muestra cambios significativos. El turista actual se caracteriza por un consumo racional y selectivo, con una clara preferencia por experiencias concretas —excursiones, espectáculos o actividades guiadas— por sobre gastos accesorios.
El gasto diario promedio por persona varía notablemente según el destino. En Ushuaia alcanza los $370.000, explicado en gran parte por la incidencia de actividades premium y cruceros. En Puerto Iguazú, el gasto se ubica en $117.940, mientras que en la ciudad de Santa Fe llega a $219.000 diarios.
En muchos casos, los turistas definen su destino dentro de las 72 horas previas a la partida
En Entre Ríos y Chascomús, los valores rondan los $97.000, y en regiones con menor tracción internacional los montos son aún más bajos: Formosa reporta $85.000 por día y Santiago del Estero $70.000.
La permanencia promedio en los destinos turísticos se concentra mayoritariamente entre tres y cuatro noches.
En ciudades de paso o destinos de escapadas regionales, como La Pampa, Formosa o La Rioja, la estadía suele reducirse a una o dos noches.
En cambio, destinos consolidados como Ushuaia, Puerto Iguazú y Catamarca logran sostener promedios de entre cuatro y 4,4 días. En conjunto, el mercado turístico muestra una clara reorganización bajo una lógica de optimización del presupuesto, en la que la demanda responde de manera rápida a la combinación de buen clima, conectividad y propuestas culturales o recreativas claramente definidas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí