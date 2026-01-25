Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo
El rodaje generó 550 puestos de trabajo para platenses, y se estima que la ciudad podría alcanzar visibilidad para 500 millones de personas en más de 190 países
Escuchar esta nota
Este domingo continúa en La Plata la filmación de la miniserie de Netflix El futuro es nuestro, que comenzó el pasado 24 de enero en las calles de la ciudad.
De acuerdo a datos oficiales, la producción permitió la generación de empleo para un total de 500 extras locales y 50 técnicos platenses. Esto significa una inyección directa de trabajo para la comunidad local, fortaleciendo la industria audiovisual en la región y consolidando a La Plata como un importante polo de producción cinematográfica.
Asimismo, El futuro es nuestro proyecta a La Plata a nivel internacional con un alcance que -conforme a los datos de la propia plataforma- puede llegar a las 500 millones de personas en más de 190 países, contribuyendo al crecimiento económico y cultural de la capital bonaerense en el escenario global.
Según se informó, el rodaje se está llevando a cabo desde ayer en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y sus alrededores. Además de esta primera etapa y la siguiente prevista para los primeros días de febrero, se ha confirmado una tercera fase de filmación que tendrá lugar durante 5 días la segunda semana de abril, exclusivamente en el interior del renovado espacio municipal.
LEA TAMBIÉN
En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix
“Con el apoyo de la Municipalidad, La Plata vuelve a ser escena del cine internacional”, aseguró al respecto el jefe comunal Julio Alak; y destacó que “desde la gestión local reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo políticas públicas que generen iniciativas como esta, favoreciendo la generación de empleo, la llegada de inversiones y una proyección turística de la ciudad”.
Cabe destacar que "El futuro es nuestro" es una miniserie distópica de ocho capítulos, protagonizada por Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi. La serie está basada en la novela "The World Jones Made" de Philip K. Dick.
K&S Films, la productora responsable del proyecto, tiene un prestigioso historial en la industria cinematográfica argentina. Sus producciones previas incluyen éxitos como "El Eternauta", "El Ángel", "El Clan", "La Odisea de los Giles", y la nominada al Oscar "Relatos Salvajes", con más de 150 producciones en su trayectoria.
La actividad no se detiene: hoy domingo se desarrolla una segunda noche de filmación, con personal, extras y técnicos continuando la producción de esta serie de alta escala que ha elegido a La Plata como uno de sus escenarios principales.
Pero las filmaciones no solo transforman las escenas: también interrumpen la circulación vehicular en varias arterias clave del centro. Desde el viernes y hasta el próximo lunes 2 de febrero, la Municipalidad mantiene cortes de tránsito y restricciones peatonales y vehiculares en puntos como 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5, entre otros. Estos cierres —según el cronograma oficial— buscan facilitar el montaje y las tomas de cámara, aunque también generan quejas entre vecinos y comerciantes por las complicaciones que implican para moverse por el corazón de la ciudad.
