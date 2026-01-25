Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Desalojos y batallas campales en La Plata tras un nuevo fin de semana con fiestas clandestinas
Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo
FOTOS Y VIDEOS | "Se quemaron 10 hectáreas, pero fue controlado": preocupación por un incendio en La Plata
Tragedia en La Plata: murió un nene de 2 años tras atragantarse con la comida
Allanaron un campo en La Plata y recuperaron ocho vacas robadas
En poco más de dos años, la canasta de servicios públicos subió 594%
Atención La Plata: qué zonas del centro estarán cortadas este domingo por el rodaje
Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Todos los idiomas como excusa para encontrarse los jueves en un bar platense
Desarticularon una “pool party” clandestina en la zona oeste de La Plata
Hazaña y vértigo en Taiwán: Alex Honnold escaló el Taipei 101 sin cuerdas y se sacó una selfie a 508 metros
“Tabajo desde los 8 años y me representa”: Gloria Carrá reveló su verdadero apellido y qué famoso actor influyó en la decisión
Cerúndolo perdió con Zverev y quedó eliminado del Australian Open
Domingo caluroso y para pileta en La Plata: se viene una semana con temperaturas extremas
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este domingo en La Plata
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas habrá un acto en Plaza San Martín
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Un hombre fue asesinado tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
Renuncias y señalamientos de corrupción reconfiguran el gabinete de Milei
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata participaron en un allanamiento en 11 y 671 de Villa Garibaldi tras la denuncia por ganado robado a principios de enero.
El campo donde se llevó adelante el operativo cuenta con unas 180 hectáreas. La investigación por abigeato comenzó desde la denuncia en los primeros días del corriente mes.
A lo largo del operativo, personal de CPR y DDI lograron identificar e incautar una vaca de raza Holando con las crías, tres vacas negras, un toro y dos terneros, animales coincidentes con la descripción aportada en la denuncia.
La investigación seguirá su curso en la UFI nº17 de La Plata para determinar la responsabilidad de los dueños o encargados del campo donde fueron recuperados los animales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí