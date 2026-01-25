Allanaron un campo en La Plata y recuperaron ocho vacas robadas

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata participaron en un allanamiento en 11 y 671 de Villa Garibaldi tras la denuncia por ganado robado a principios de enero.

El campo donde se llevó adelante el operativo cuenta con unas 180 hectáreas. La investigación por abigeato comenzó desde la denuncia en los primeros días del corriente mes.

A lo largo del operativo, personal de CPR y DDI lograron identificar e incautar una vaca de raza Holando con las crías, tres vacas negras, un toro y dos terneros, animales coincidentes con la descripción aportada en la denuncia.

La investigación seguirá su curso en la UFI nº17 de La Plata para determinar la responsabilidad de los dueños o encargados del campo donde fueron recuperados los animales.