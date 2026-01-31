Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Alavés, con un gol del ex River Lucas Boyé, dejó en llamas al Espanyol

Alavés, con un gol del ex River Lucas Boyé, dejó en llamas al Espanyol
31 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

Alavés volvió a ganar y dejó en llamas a un deslucido Espanyol, al que venció por 2-1, por la fecha 22 de LaLiga. El equipo de Barcelona abrió la cuenta a través de Roberto Fernández, pero los dirigidos por el Chacho Coudet dieron vuelta el resultado gracias a los goles de Antonio Blanco y del ex River Lucas Boyé. Hoy, Barcelona, el líder con 52 puntos, visita al Elche (17). Además, Oviedo-Girona; Osasuna-Villarreal y Levante-At. de Madrid.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Adorni, al frente del Directorio de YPF

“El comienzo de la recta final” para Mammini

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”

Trump vuelve a la carga contra Cuba y aprieta el grifo del petróleo
Últimas noticias de Deportes

Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

A Boca le queda un cupo: ¿por quién va?

River presentó al polémico, Kendry Páez
Espectáculos
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
El romance de John F. Kennedy Jr. a la TV
Política y Economía
Escándalo cripto Milei-Davis: el acuerdo confidencial
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Suben los combustibles por el alza de un impuesto
PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Falleció el secretario Legislativo del Senado
La Ciudad
Febrero llega con otra suba del micro: 4,5%
VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo
Segundo finde de rodaje y cortes en el Centro
Cierre y manifestación en un súper de Berisso
Licitan la mejora del acceso a la Autopista
Policiales
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro
Una adolescente habría sido abusada en Miramar
Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet
Intentaron escapar con corpiños que no pagaron

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla