Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras

Un incendio forestal consumió más de 80 hectáreas este sábado en la localidad de El Peligro, al noroeste del partido de La Plata.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar trabajaron bomberos voluntarios de distintos puntos de la región, que priorizaron la protección de viviendas que quedaron prácticamente rodeadas por el fuego.

De acuerdo a la información recabada, las llamas lograron ser contenidas a unos 300 metros del Autódromo Roberto Mouras, gracias a un trabajo coordinado entre la Delegación de El Peligro y tres dotaciones de bomberos de la localidad, bajo la supervisión de la jefa de cuerpo, Nadia López Fariña. También participaron dotaciones de El Pato y Brandsen.

La zona afectada: