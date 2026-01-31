Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

"Sonriente, con ganar de vivir y con su familia": los videos de Rocío Alvarito, en medio de una muerte que sigue en investigación en La Plata

31 de Enero de 2026 | 20:53

Escuchar esta nota

La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde un balcón en La Plata, atraviesa una etapa decisiva mientras se suman testimonios, pericias y nuevas audiencias judiciales.

Mientras la causa avanza en los tribunales, EL DIA accedió a videos familiares en los que Rocío aparece feliz, rodeada de su familia y disfrutando de momentos cotidianos, escenas que describen a una joven con ganas de vivir y que hoy forman parte del recuerdo de sus seres queridos. Estas imágenes ayudan a construir una dimensión humana detrás de una tragedia que conmocionó a la ciudad.

El pedido de Justicia de la familia de Rocio

En ese marco, familiares de Rocío impulsaron una cuenta en Instagram para pedir justicia y visibilizar el caso. En una de las publicaciones, difundieron un mensaje contundente:
“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza. Porque una muerte no se explica sin contexto. Llamarlo abandono de persona no alcanza. Llamarlo privación ilegítima de la libertad tampoco lo explica. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto. Por eso exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto. La historia está incompleta. Y la verdad todavía no salió”.

Investigación judicial y situación del imputado

El caso se originó el pasado jueves en un departamento del barrio La Loma, ubicado en diagonal 76 y calle 22 de La Plata, cuando Rocío cayó desde un balcón de un segundo piso y fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos

LE PUEDE INTERESAR

El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos

Su pareja, Marcos Ariel García (26), fue detenido y es el único imputado en la causa. La fiscalía a cargo de la UFI N°11 de La Plata, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, ordenó su detención por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, aunque la investigación sigue abierta y el encuadre judicial continúa en análisis.

García prestó declaración ante el fiscal, pero pidió postergar su indagatoria al argumentar que se encontraba “profundamente angustiado” y sin condiciones físicas ni emocionales para responder. Su defensa aseguró que no existieron denuncias previas por violencia de género y que la caída fue un episodio trágico sin intención de causar la muerte.

Desde la fiscalía se sostiene que la relación entre Rocío y su pareja presentaba conflictos, y se investigan detalles sobre la dinámica que llevó a aquel desenlace fatal. El entorno de la joven describió la relación como “tóxica” y reclamó que la causa se aborde con perspectiva de género, mientras se aguardan resultados forenses y nuevas medidas probatorias.

Vecinos del edificio escucharon fuertes discusiones antes de la caída, y algunos testigos relataron que Rocío intentó irse de la vivienda en medio de un conflicto con su pareja. Estas versiones y las pruebas reunidas hasta el momento son parte de la reconstrucción que realiza la Justicia para determinar qué ocurrió exactamente aquella madrugada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado: hablaron los vecinos de Rocío

"Una relación enfermiza" y "todos lo sabíamos”: los mensajes y la reacción de los allegados a Rocío
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
Últimas noticias de Policiales

Fuerte choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos

El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos

VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos

VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
Espectáculos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”
"Pecado original": dura acusación contra More Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Blondel
Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani
Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos
Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
Deportes
Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier
Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
La Ciudad
En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix
Viral en La Plata: un histórico chofer de micros se jubiló y celebró su último recorrido con una emotiva despedida
Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Alquileres, servicios, combustible y transporte: los aumentos que se vienen desde mañana en La Plata
Información General
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla