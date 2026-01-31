La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde un balcón en La Plata, atraviesa una etapa decisiva mientras se suman testimonios, pericias y nuevas audiencias judiciales.

Mientras la causa avanza en los tribunales, EL DIA accedió a videos familiares en los que Rocío aparece feliz, rodeada de su familia y disfrutando de momentos cotidianos, escenas que describen a una joven con ganas de vivir y que hoy forman parte del recuerdo de sus seres queridos. Estas imágenes ayudan a construir una dimensión humana detrás de una tragedia que conmocionó a la ciudad.

El pedido de Justicia de la familia de Rocio

En ese marco, familiares de Rocío impulsaron una cuenta en Instagram para pedir justicia y visibilizar el caso. En una de las publicaciones, difundieron un mensaje contundente:

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza. Porque una muerte no se explica sin contexto. Llamarlo abandono de persona no alcanza. Llamarlo privación ilegítima de la libertad tampoco lo explica. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto. Por eso exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto. La historia está incompleta. Y la verdad todavía no salió”.

Investigación judicial y situación del imputado

El caso se originó el pasado jueves en un departamento del barrio La Loma, ubicado en diagonal 76 y calle 22 de La Plata, cuando Rocío cayó desde un balcón de un segundo piso y fue trasladada de urgencia al Hospital Rossi, donde finalmente murió a causa de las heridas sufridas.

Su pareja, Marcos Ariel García (26), fue detenido y es el único imputado en la causa. La fiscalía a cargo de la UFI N°11 de La Plata, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, ordenó su detención por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, aunque la investigación sigue abierta y el encuadre judicial continúa en análisis.

García prestó declaración ante el fiscal, pero pidió postergar su indagatoria al argumentar que se encontraba “profundamente angustiado” y sin condiciones físicas ni emocionales para responder. Su defensa aseguró que no existieron denuncias previas por violencia de género y que la caída fue un episodio trágico sin intención de causar la muerte.

Desde la fiscalía se sostiene que la relación entre Rocío y su pareja presentaba conflictos, y se investigan detalles sobre la dinámica que llevó a aquel desenlace fatal. El entorno de la joven describió la relación como “tóxica” y reclamó que la causa se aborde con perspectiva de género, mientras se aguardan resultados forenses y nuevas medidas probatorias.

Vecinos del edificio escucharon fuertes discusiones antes de la caída, y algunos testigos relataron que Rocío intentó irse de la vivienda en medio de un conflicto con su pareja. Estas versiones y las pruebas reunidas hasta el momento son parte de la reconstrucción que realiza la Justicia para determinar qué ocurrió exactamente aquella madrugada.