Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia

Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia
31 de Enero de 2026 | 17:07

Escuchar esta nota

Luego de cerrar acuerdos comerciales con OCA y Flybondi, Gimnasia y Esgrima La Plata avanza con la presentación de sus nuevas camisetas para la temporada 2026. La indumentaria, que volverá a estar a cargo de la marca Givova, conservará la identidad histórica del club e incluirá tanto modelos de jugadores de campo como de arqueros. El lanzamiento oficial está previsto para la próxima semana.

Gracias a la confirmación de los nuevos sponsors, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles clave de la nueva indumentaria que utilizará el Lobo durante la temporada. Si bien la presentación formal aún no se realizó, ya trascendieron características de dos de las tres camisetas destinadas a los futbolistas de campo.

La camiseta titular respetará el diseño tradicional: será blanca con la clásica franja horizontal azul, un sello distintivo que identifica a Gimnasia desde hace décadas. En ese modelo, OCA aparecerá como sponsor principal en el frente, mientras que Flybondi estará ubicado en la parte superior de la espalda.

Además de las camisetas de campo, la colección 2026 incluirá nuevos diseños para los arqueros, que también formarán parte del lanzamiento que Givova prepara junto a una campaña publicitaria integral que se dará a conocer en los próximos días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Últimas noticias de Deportes

Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier

Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi

Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
La Ciudad
En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix
Viral en La Plata: un histórico chofer de micros se jubiló y celebró su último recorrido con una emotiva despedida
Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Alquileres, servicios, combustible y transporte: los aumentos que se vienen desde mañana en La Plata
Espectáculos
Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani
Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos
Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
El canal LN+ retoma este lunes su programación: todas las novedades de la grilla
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Política y Economía
Debuta el Congreso 2026 con un temario ambicioso y variopinto
Otro industria nacional en crisis
Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
Escándalo cripto Milei-Davis: el acuerdo confidencial
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Policiales
El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata
Quien era la jubilada hallada muerte frente al Parque Pereyra Iraola

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla