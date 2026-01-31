Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia

Luego de cerrar acuerdos comerciales con OCA y Flybondi, Gimnasia y Esgrima La Plata avanza con la presentación de sus nuevas camisetas para la temporada 2026. La indumentaria, que volverá a estar a cargo de la marca Givova, conservará la identidad histórica del club e incluirá tanto modelos de jugadores de campo como de arqueros. El lanzamiento oficial está previsto para la próxima semana.

Gracias a la confirmación de los nuevos sponsors, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles clave de la nueva indumentaria que utilizará el Lobo durante la temporada. Si bien la presentación formal aún no se realizó, ya trascendieron características de dos de las tres camisetas destinadas a los futbolistas de campo.

La camiseta titular respetará el diseño tradicional: será blanca con la clásica franja horizontal azul, un sello distintivo que identifica a Gimnasia desde hace décadas. En ese modelo, OCA aparecerá como sponsor principal en el frente, mientras que Flybondi estará ubicado en la parte superior de la espalda.

Además de las camisetas de campo, la colección 2026 incluirá nuevos diseños para los arqueros, que también formarán parte del lanzamiento que Givova prepara junto a una campaña publicitaria integral que se dará a conocer en los próximos días.