Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia

Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras
Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras
Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata
Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix
Alquileres, servicios, combustible y transporte: los aumentos que se vienen desde mañana en La Plata
Viral en La Plata: un histórico chofer de micros se jubiló y celebró su último recorrido con una emotiva despedida
Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani
Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
El emotivo video del joven que viajó de Lituania a Berisso y sorprendió a su abuela
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
Debuta el Congreso 2026 con un temario ambicioso y variopinto
El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia
Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra
La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Actividades en La Plata: talleres, colonia de arte, yoga y cine móvil
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de cerrar acuerdos comerciales con OCA y Flybondi, Gimnasia y Esgrima La Plata avanza con la presentación de sus nuevas camisetas para la temporada 2026. La indumentaria, que volverá a estar a cargo de la marca Givova, conservará la identidad histórica del club e incluirá tanto modelos de jugadores de campo como de arqueros. El lanzamiento oficial está previsto para la próxima semana.
Gracias a la confirmación de los nuevos sponsors, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles clave de la nueva indumentaria que utilizará el Lobo durante la temporada. Si bien la presentación formal aún no se realizó, ya trascendieron características de dos de las tres camisetas destinadas a los futbolistas de campo.
La camiseta titular respetará el diseño tradicional: será blanca con la clásica franja horizontal azul, un sello distintivo que identifica a Gimnasia desde hace décadas. En ese modelo, OCA aparecerá como sponsor principal en el frente, mientras que Flybondi estará ubicado en la parte superior de la espalda.
Además de las camisetas de campo, la colección 2026 incluirá nuevos diseños para los arqueros, que también formarán parte del lanzamiento que Givova prepara junto a una campaña publicitaria integral que se dará a conocer en los próximos días.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí