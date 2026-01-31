Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Nacho Fernández es duda en Gimnasia: "una picadura", el inusual motivo que le podría impedir estar ante Aldosivi

Nacho Fernández es duda en Gimnasia: "una picadura", el inusual motivo que le podría impedir estar ante Aldosivi
31 de Enero de 2026 | 21:24

Escuchar esta nota

Por una picadura en un brazo, Nacho Fernández está en duda para el partido de mañana. El futbolista presenta un cuadro infeccioso y aunque evolucionó bien, se evaluará está tarde su inclusión ante los marplatenses. El jugador aún no fue desafectado de la lista de 23 concentrados para el partido contra Aldosivi.

De no poder jugar, su lugar entre los titulares será ocupado por Lucas Castro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
Últimas noticias de Deportes

En un partido de ida y vuelta, Independiente empató con Vélez en Avellaneda

San Lorenzo fue utilitario y le ganó 1 a 0 a Central Córdoba

Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier

Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia
Espectáculos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”
"Pecado original": dura acusación contra More Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Blondel
Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani
Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos
Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
La Ciudad
En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix
Viral en La Plata: un histórico chofer de micros se jubiló y celebró su último recorrido con una emotiva despedida
Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Alquileres, servicios, combustible y transporte: los aumentos que se vienen desde mañana en La Plata
Política y Economía
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Debuta el Congreso 2026 con un temario ambicioso y variopinto
La siderúrgica nacional en crisis
Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
Policiales
Los videos de Rocío: "sonriente, ganas de vivir y en familia", en una muerte bajo investigación en La Plata
Choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos
El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla