Por una picadura en un brazo, Nacho Fernández está en duda para el partido de mañana. El futbolista presenta un cuadro infeccioso y aunque evolucionó bien, se evaluará está tarde su inclusión ante los marplatenses. El jugador aún no fue desafectado de la lista de 23 concentrados para el partido contra Aldosivi.

De no poder jugar, su lugar entre los titulares será ocupado por Lucas Castro.