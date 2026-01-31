Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos

El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
31 de Enero de 2026 | 18:13

El caso del robo de una bicicleta y una moto en un edificio céntrico de La Plata, que tomó notoriedad luego de que la víctima recuperara su rodado tras una emboscada pactada por redes sociales, tuvo avances clave en las últimas horas con dos allanamientos que arrojaron resultados positivos.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante procedimientos en dos domicilios, uno en la ciudad de Berisso y otro en La Plata, en el marco de una causa caratulada como allanamiento, robo de motovehículo e infracción al artículo 289 del Código Penal.

Como resultado de las tareas investigativas, fue identificado un menor de 15 años como autor del robo, mientras que en el segundo domicilio se identificó a un hombre mayor de edad, quien quedó imputado y fue trasladado a la seccional para cumplir con las diligencias penales correspondientes. El menor fue notificado de la formación de la causa, con intervención de la UFI del Joven N°3.

Durante los allanamientos, la Policía secuestró un cuadro de motocicleta y un motor de una Gilera 110 cc, ambos con numeración suprimida, elementos que ahora serán peritados para determinar si corresponden al rodado sustraído.

El hecho se inició el pasado 27 de enero, cuando la víctima denunció que delincuentes violentaron el portón de acceso de un edificio ubicado en 15 entre 36 y 37 y se llevaron una bicicleta marca Fire Bird rodado 29 y una motocicleta Mondial 110 de color gris. Días después, el damnificado logró recuperar la bicicleta por sus propios medios tras encontrarla publicada a la venta en redes sociales y pactar un encuentro con el vendedor, episodio que terminó con una golpiza y la huida del sospechoso, quien dejó caer su DNI en el lugar.

Si bien la bicicleta ya fue recuperada, la investigación continúa para dar con el paradero de la moto, mientras la fiscalía avanza con las actuaciones judiciales contra los implicados.

