Viral en La Plata: un histórico chofer de micros se jubiló y celebró su último recorrido con una emotiva despedida

Un reconocido chofer de micros de La Plata realizó su último recorrido en la línea 214 y se despidió de una etapa laboral que comenzó en 1994. La jornada estuvo cargada de emoción y fue celebrada con música, un cartel y el acompañamiento de su familia.

Se trata de Fabián Santillán, conocido como “el Perro” entre compañeros y pasajeros habituales, quien completó más de tres décadas al volante recorriendo las calles de la ciudad. Su última vuelta marcó el cierre de 32 años de servicio ininterrumpido en el transporte público platense.

La familia del chofer compartió un video en el que se lo ve antes de salir a realizar su recorrido final, con un gorro, música y un cartel colocado en el micro que anunciaba: “Me jubilo”. La escena rápidamente despertó mensajes de cariño y reconocimiento de usuarios que lo acompañaron durante años.

De esta manera, Santillán cerró una extensa trayectoria en la línea 214 y dio inicio a una nueva etapa, rodeado del afecto de sus seres queridos y del reconocimiento de quienes compartieron viaje con él durante más de tres décadas.