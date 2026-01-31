Dura acusación contra Morena Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Lucas Blondel

Lo que comenzó como un rumor de verano en las playas de Punta del Este se ha transformado en una de las historias de amor más seguidas —y cuestionadas— del ambiente deportivo. Morena Beltrán, la analista estrella de ESPN, y Lucas Blondel, el defensor de Boca Juniors que recientemente hizo su debut oficial con la Selección de Suiza, viven un presente idílico que incluso ya tiene planes de boda. Sin embargo, el "pecado original" de su relación volvió a reflotar en los medios de espectáculos.

"No me dan las cuentas"

La polémica estalló tras las declaraciones del periodista Juan Etchegoyen en el programa Mañanísima que se emite en la TV Pública. Según el cronista, el inicio del romance entre la periodista y el futbolista suizo-argentino no habría sido tan "limpio" como se presentó públicamente.

"El jueves 5 de octubre hablé con Tomás Mantia (ex de Morena) y me dijo que estaban en un buen momento, conviviendo juntos", disparó Etchegoyen, sembrando la duda sobre una presunta infidelidad.

La sospecha radica en que, apenas semanas después de aquella supuesta convivencia estable con Mantia —exfutbolista de Flandria y All Boys—, Morena ya se mostraba inseparable de Blondel. Según Etchegoyen, el entorno del exnovio sugiere que el "detonante" de la ruptura fue, efectivamente, la aparición del lateral de Boca.

El contraste de realidades

El informe periodístico también puso el foco en un ángulo polémico: el estatus profesional de ambos protagonistas masculinos. En el debate televisivo, se sugirió que el salto de Morena hacia Blondel podría estar vinculado a la proyección del lateral, quien para ese entonces ya brillaba en Boca y hoy es una pieza internacional en el equipo helvético tras su nacionalización.

Mientras que Tomás Mantia mantenía un perfil bajo en el ascenso argentino, Lucas Blondel representa hoy la elite del fútbol, consolidado bajo las órdenes de Fernando Gago y convocado por Murat Yakin para representar a Suiza en el plano internacional.

Entre el amor y la ética profesional

Más allá de lo sentimental, el romance generó debate en los pasillos de ESPN. Siendo Beltrán una de las voces principales en la cobertura del día a día de Boca Juniors, su relación con un jugador del plantel profesional planteó interrogantes sobre la objetividad periodística. No obstante, Morena ha sabido surfear la ola, declarando en entrevistas recientes: "Lucas es el amor de mi vida, pero mi trabajo me encanta e intento ser lo más objetiva posible al analizar el juego".

Hoy, con un anillo de compromiso de por medio tras una romántica propuesta en un yate a principios de este 2026, la pareja parece haber dejado atrás los ruidos del pasado. Sin embargo, el fantasma de aquella "superposición de fechas" que contó Etchegoyen sigue siendo un tema recurrente cada vez que se repasa la historia de la pareja más mediática del fútbol argentino.