Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Dura acusación contra Morena Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Lucas Blondel

Dura acusación contra Morena Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Lucas Blondel
31 de Enero de 2026 | 19:11

Escuchar esta nota

Lo que comenzó como un rumor de verano en las playas de Punta del Este se ha transformado en una de las historias de amor más seguidas —y cuestionadas— del ambiente deportivo. Morena Beltrán, la analista estrella de ESPN, y Lucas Blondel, el defensor de Boca Juniors que recientemente hizo su debut oficial con la Selección de Suiza, viven un presente idílico que incluso ya tiene planes de boda. Sin embargo, el "pecado original" de su relación volvió a reflotar en los medios de espectáculos.

"No me dan las cuentas"

La polémica estalló tras las declaraciones del periodista Juan Etchegoyen en el programa Mañanísima que se emite en la TV Pública. Según el cronista, el inicio del romance entre la periodista y el futbolista suizo-argentino no habría sido tan "limpio" como se presentó públicamente.

"El jueves 5 de octubre hablé con Tomás Mantia (ex de Morena) y me dijo que estaban en un buen momento, conviviendo juntos", disparó Etchegoyen, sembrando la duda sobre una presunta infidelidad.

La sospecha radica en que, apenas semanas después de aquella supuesta convivencia estable con Mantia —exfutbolista de Flandria y All Boys—, Morena ya se mostraba inseparable de Blondel. Según Etchegoyen, el entorno del exnovio sugiere que el "detonante" de la ruptura fue, efectivamente, la aparición del lateral de Boca.

El contraste de realidades

El informe periodístico también puso el foco en un ángulo polémico: el estatus profesional de ambos protagonistas masculinos. En el debate televisivo, se sugirió que el salto de Morena hacia Blondel podría estar vinculado a la proyección del lateral, quien para ese entonces ya brillaba en Boca y hoy es una pieza internacional en el equipo helvético tras su nacionalización.

LE PUEDE INTERESAR

Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani

LE PUEDE INTERESAR

Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos

Mientras que Tomás Mantia mantenía un perfil bajo en el ascenso argentino, Lucas Blondel representa hoy la elite del fútbol, consolidado bajo las órdenes de Fernando Gago y convocado por Murat Yakin para representar a Suiza en el plano internacional.

Entre el amor y la ética profesional

Más allá de lo sentimental, el romance generó debate en los pasillos de ESPN. Siendo Beltrán una de las voces principales en la cobertura del día a día de Boca Juniors, su relación con un jugador del plantel profesional planteó interrogantes sobre la objetividad periodística. No obstante, Morena ha sabido surfear la ola, declarando en entrevistas recientes: "Lucas es el amor de mi vida, pero mi trabajo me encanta e intento ser lo más objetiva posible al analizar el juego".

Hoy, con un anillo de compromiso de por medio tras una romántica propuesta en un yate a principios de este 2026, la pareja parece haber dejado atrás los ruidos del pasado. Sin embargo, el fantasma de aquella "superposición de fechas" que contó Etchegoyen sigue siendo un tema recurrente cada vez que se repasa la historia de la pareja más mediática del fútbol argentino.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
Últimas noticias de Espectáculos

¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”

Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani

Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos

Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
La Ciudad
En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix
Viral en La Plata: un histórico chofer de micros se jubiló y celebró su último recorrido con una emotiva despedida
Otro incendio en La Plata arrasó con más de 80 hectáreas a pocos metros del Autódromo Mouras
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Alquileres, servicios, combustible y transporte: los aumentos que se vienen desde mañana en La Plata
Policiales
"Sonriente y con su familia": los videos de Rocío Alvarito, en medio de una muerte que sigue en investigación en La Plata
Fuerte choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos
El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
Deportes
Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier
Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Información General
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla