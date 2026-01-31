Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Luciano Castro, rendido a los pies de Griselda Siciliani: qué dice el sorprendente pasacalle con el que busca redimirse

31 de Enero de 2026 | 17:55

Escuchar esta nota

El escándalo sentimental que envuelve a Luciano Castro y Griselda Siciliani sumó en las últimas horas un nuevo capítulo tan inesperado como ruidoso, con un gesto romántico de alto impacto que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y programas de espectáculos. Luego de que la actriz confirmara públicamente la separación, trascendió que el actor habría recurrido a una vieja y conocida estrategia urbana para intentar recomponer el vínculo: un pasacalles colocado, nada menos, que en la puerta de la casa de su expareja.

La versión fue revelada por Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien contó a través de sus redes sociales que Castro estaría “desesperado” por recuperar a Siciliani tras la difusión del polémico audio en el que se lo escucha intentando seducir a una joven danesa, hecho que terminó de detonar la crisis. Ochoa relató en primera persona cómo recibió el dato y decidió salir a comprobarlo, transmitiendo la situación en tiempo real desde su auto, en un tono que mezcló sorpresa, ironía y expectativa.

Pocos minutos después, la confirmación llegó con imágenes contundentes. Allí, colgado en la vía pública, se podía leer el mensaje atribuido al actor: “Te amo Griselda. Hasta el fin. Te extraño mucho. Luciano”. El gesto, tan directo como exhibido, no tardó en viralizarse y reavivó el debate sobre los límites entre lo privado y lo mediático, uno de los ejes que, según la propia Siciliani, habrían influido en la decisión de separarse.

Mientras el pasacalles circulaba por Instagram y WhatsApp, las opiniones comenzaron a multiplicarse. Una de las voces que se sumó fue la de Sabrina Rojas, expareja de Castro y madre de sus hijos, quien abordó el tema al aire de Sálvese quien pueda, en América. Lejos de esquivar la polémica, la conductora se animó a arriesgar un pronóstico que no pasó desapercibido: para ella, la historia entre Castro y Siciliani todavía no estaría terminada. “Para mí van a volver. Él siempre quiere volver, le gusta el desafío”, lanzó, comparando la situación con una novela que parece resistirse al punto final.

Rojas también se mostró comprensiva con la incomodidad que atraviesa Siciliani frente a la exposición constante de su vida privada, una presión que suele intensificarse cuando las separaciones involucran figuras conocidas. Según su mirada, llega un momento en el que el silencio se vuelve insostenible y responder parece la única salida posible, aun cuando el deseo sea preservar la intimidad.

