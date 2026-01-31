Enzo Fernández fue héroe en Stamford Bridge y selló la remontada del Chelsea ante West Ham

Chelsea protagonizó una remontada memorable en Stamford Bridge y se quedó con un triunfo clave por 3-2 frente a West Ham en el cierre de la 24ª fecha de la Premier League. El equipo londinense, que había terminado el primer tiempo dos goles abajo, encontró en Enzo Fernández al héroe de la noche: el mediocampista argentino convirtió en el minuto 91 el tanto que selló la victoria y desató la euforia azul.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para los Blues. West Ham impuso condiciones desde el arranque, fue más ordenado y efectivo, y golpeó rápido: a los seis minutos, Jarrod Bowen abrió el marcador tras una buena acción ofensiva. Con Chelsea desorientado y sin respuestas claras, la visita volvió a lastimar antes del descanso. Aaron Wan-Bissaka envió un centro preciso al punto del penal y Crysencio Summerville definió de primera para el 2-0, en una jugada que, curiosamente, tendría su espejo en el gol decisivo del complemento.

La reacción del local llegó tras el entretiempo. El ingreso de João Pedro le dio otra dinámica al ataque y rápidamente cambió el desarrollo del partido. A los 57 minutos, el brasileño descontó de cabeza y encendió al estadio. Chelsea empezó a empujar con mayor intensidad, acorraló a West Ham contra su arco y generó situaciones claras, aunque se topó una y otra vez con las intervenciones del arquero Alphonse Areola. La igualdad llegó también por la vía aérea, cuando Marc Cucurella ganó en el área y puso el 2-2 que dejó el final completamente abierto.

Cuando el empate parecía sellado, Chelsea armó una última jugada asociativa que terminó siendo decisiva. Moisés Caicedo filtró un pase preciso entre líneas para João Pedro, quien dentro del área eligió asistir en lugar de rematar. La pelota cayó en el punto penal y Enzo Fernández, llegando desde atrás, definió de primera para el 3-2 en el primer minuto de los cinco adicionados por el árbitro Anthony Taylor.

El gol confirmó el gran momento del mediocampista surgido en River Plate, que atraviesa un inicio de 2026 con números destacados: cinco goles en nueve partidos oficiales en el año y un total de 11 tantos y cuatro asistencias en 33 presentaciones de la temporada, ocho de ellos en la Premier League. Venía, además, de convertir de penal en el último compromiso de Champions League ante Napoli.

El cierre del partido tuvo tensión y roces entre los futbolistas. Tras una gresca generalizada y la intervención del VAR, el árbitro expulsó a Jean-Clair Todibo en West Ham, lo que terminó de enfriar cualquier intento de reacción visitante.

Con este triunfo, Chelsea llegó a las 40 unidades y se ubica en la cuarta posición del campeonato, por detrás de Arsenal (53), Manchester City (46) y Aston Villa (46), manteniéndose en la pelea por un lugar en la próxima UEFA Champions League, aunque aún con la amenaza de Manchester United, que suma 38 puntos y tiene un partido por disputar. West Ham, que contó con la titularidad del argentino Valentín Castellanos, continúa complicado: quedó con 20 puntos y permanece en zona de descenso, junto a Burnley y Wolverhampton.

El próximo desafío para los Blues será inmediato y exigente: el martes 3 de febrero, desde las 17 (hora argentina), recibirán a Arsenal por la revancha de las semifinales de la Carabao Cup, con la necesidad de revertir el 3-2 sufrido en la ida.