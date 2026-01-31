Choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos

En Fotos | La escena "militar" copó el centro de La Plata en el segundo finde de rodaje de Netflix
Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante la tarde de este sábado en Punta Lara, donde una camioneta pickup y un micro de la línea 275 chocaron en la intersección de las calles 9 y 96. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital, aunque se encuentran fuera de peligro.
Por causas que aún se intentan establecer, tanto la Toyoya Hilux SW4 y el micro colisionaron y generaron preocupación entre los vecinos de la zona. Tras el siniestro, se montó un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes de la camioneta y del colectivo.
Según se informó, los heridos presentaban golpes y lesiones leves producto del choque, sin riesgo de vida. En el lugar trabajaron personal de salud y fuerzas de seguridad, que ordenaron el tránsito y realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.
