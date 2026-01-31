Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos

31 de Enero de 2026 | 19:34

Un fuerte accidente de tránsito se produjo durante la tarde de este sábado en Punta Lara, donde una camioneta pickup y un micro de la línea 275 chocaron en la intersección de las calles 9 y 96. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital, aunque se encuentran fuera de peligro.

Por causas que aún se intentan establecer, tanto la Toyoya Hilux SW4 y el micro colisionaron y generaron preocupación entre los vecinos de la zona. Tras el siniestro, se montó un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes de la camioneta y del colectivo.

Según se informó, los heridos presentaban golpes y lesiones leves producto del choque, sin riesgo de vida. En el lugar trabajaron personal de salud y fuerzas de seguridad, que ordenaron el tránsito y realizaron las primeras actuaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

