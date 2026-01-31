Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé
Alquileres, servicios y transporte: los aumentos que se vienen desde mañana en La Plata
Carros militares copan la escena en el segundo finde de rodaje de Netflix en La Plata
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
¡Tremendo! Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
El gremio de los médicos aceptó la propuesta salarial de la Provincia
VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
El emotivo video del joven que viajó de Lituania a Berisso y sorprendió a su abuela
Concejales de La Plata exigen explicaciones por la demora en las obras del Parque Saavedra
La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Actividades en La Plata: talleres, colonia de arte, yoga y cine móvil
Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 26 muertos
VIDEO. De protegidos a descuidados en La Plata: los edificios que meten miedo
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Quien era la jubilada hallada muerte frente al Parque Pereyra Iraola
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La influencer y modelo compartió las dulces postales del nacimiento de su tercera hija.
VIERNES 30 DE ENERO DE 2026 18:04
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana. Foto: Agencia NA (Captura)
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana. Foto: Agencia NA (Captura)
Buenos Aires, 30 enero (NA) – La modelo Cami Homs compartió impactantes imágenes de cómo fue el parto de Aitana, su beba con José “El Principito” Sosa. Las tiernas postales relucen la química y el apoyo incondicional de la pareja en este íntimo momento.
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña nació el martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, después de cumplidas las 40 semanas de gestación.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer le dedicó unas dulces palabras a su pareja: “Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo”.__IP__
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana
“Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”, concluyó.
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana
Además, calificó el nacimiento de su hija como “el momento más increíble” de su vida.
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana
Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana
Suscribite a nuestros newsletters
Comentarios (0)
Dejá tu comentario
LE PUEDE INTERESAR
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Las más leídas
🔵Mercado de pases EN VIVO: el minuto a minuto de los nuevos refuerzos de los cinco grandes
🔵Mercado de pases EN VIVO: el minuto a minuto de los nuevos refuerzos de los cinco grandes
El pueblito olvidado de la Costa Atlántica, ideal para descansar lejos de los grandes flashes de Mar del Plata
El pueblito olvidado de la Costa Atlántica, ideal para descansar lejos de los grandes flashes de Mar del Plata
Rosario Central incorporó a un goleador sobre el cierre del mercado de pases
Rosario Central incorporó a un goleador sobre el cierre del mercado de pases
Nueva compañera para Claudio Rigoli en Tele 9 Central
Nueva compañera para Claudio Rigoli en Tele 9 Central
Estos son los famosos que entrarían a Gran Hermano: edición dorada
Estos son los famosos que entrarían a Gran Hermano: edición dorada
Recomendado para vos
Oriana Sabatini, en la recta final de su embarazo: “Quiero tener parto natural"
Julieta Díaz concientizó sobre la discapacidad de su hija: “Ella es quien más sufre”
El look de Sofía “La Reini” Gonet a lo Paris Hilton
Susana volvió al país y habló de todo: su vuelta a la TV y la situación en Venezuela
Oriana Sabatini, en la recta final de su embarazo: “Quiero tener parto natural"
Pese a las recientes especulaciones, la modelo confirmó que su beba nacerá en Italia y no en Argentina.
VIERNES 30 DE ENERO DE 2026 10:52
EDITADO A LAS 10:54
Lamodelo Oriana Sabatini. Foto: Agencia NA (Instagram)
Lamodelo Oriana Sabatini. Foto: Agencia NA (Instagram)
Buenos Aires, 30 enero (NA) – La mod
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí