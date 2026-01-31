¡Tremendo! Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa

La influencer y modelo compartió las dulces postales del nacimiento de su tercera hija.

VIERNES 30 DE ENERO DE 2026 18:04

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana. Foto: Agencia NA (Captura)

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana. Foto: Agencia NA (Captura)

Buenos Aires, 30 enero (NA) – La modelo Cami Homs compartió impactantes imágenes de cómo fue el parto de Aitana, su beba con José “El Principito” Sosa. Las tiernas postales relucen la química y el apoyo incondicional de la pareja en este íntimo momento.

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña nació el martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, después de cumplidas las 40 semanas de gestación.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer le dedicó unas dulces palabras a su pareja: “Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo”.__IP__

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

“Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”, concluyó.

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

Además, calificó el nacimiento de su hija como “el momento más increíble” de su vida.

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

Cami Homs mostró cómo fue el parto de Aitana

Suscribite a nuestros newsletters

Comentarios (0)

Dejá tu comentario



Las más leídas

🔵Mercado de pases EN VIVO: el minuto a minuto de los nuevos refuerzos de los cinco grandes

🔵Mercado de pases EN VIVO: el minuto a minuto de los nuevos refuerzos de los cinco grandes

El pueblito olvidado de la Costa Atlántica, ideal para descansar lejos de los grandes flashes de Mar del Plata

El pueblito olvidado de la Costa Atlántica, ideal para descansar lejos de los grandes flashes de Mar del Plata

Rosario Central incorporó a un goleador sobre el cierre del mercado de pases

Rosario Central incorporó a un goleador sobre el cierre del mercado de pases

Nueva compañera para Claudio Rigoli en Tele 9 Central

Nueva compañera para Claudio Rigoli en Tele 9 Central

Estos son los famosos que entrarían a Gran Hermano: edición dorada

Estos son los famosos que entrarían a Gran Hermano: edición dorada

Recomendado para vos

Oriana Sabatini, en la recta final de su embarazo: “Quiero tener parto natural"

Julieta Díaz concientizó sobre la discapacidad de su hija: “Ella es quien más sufre”

El look de Sofía “La Reini” Gonet a lo Paris Hilton

Susana volvió al país y habló de todo: su vuelta a la TV y la situación en Venezuela

Oriana Sabatini, en la recta final de su embarazo: “Quiero tener parto natural"

Pese a las recientes especulaciones, la modelo confirmó que su beba nacerá en Italia y no en Argentina.

VIERNES 30 DE ENERO DE 2026 10:52

EDITADO A LAS 10:54

Lamodelo Oriana Sabatini. Foto: Agencia NA (Instagram)

Lamodelo Oriana Sabatini. Foto: Agencia NA (Instagram)

Buenos Aires, 30 enero (NA) – La mod