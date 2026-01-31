Premier: El Arsenal por la recuperación ante el Leeds y Chelsea-West Ham

La fecha 24 de la Premier League se pondrá en marcha hoy donde se destaca la visita desde las 12 del líder Arsenal ante el Leeds (televisa ESPN).

El Arsenal llega como líder con 50 puntos. Sin embargo, en la última fecha sufrió una derrota por 3-2 ante el Manchester United A la misma hora se disputarán otros dos encuentros: Wolverhampton vs. Bournemouth y Brighton vs. Everton. Alas 14:30, Chelsea vs. West Ham. Y a las 17, Liverpool vs. Newcastle.