Licitan la mejora del acceso a la Autopista

El directorio de Aubasa aprobó el llamado a licitación para la rehabilitación integral del distribuidor de diagonal 74, principal acceso a la Ciudad a través de la Autopista.

Con una inversión de 2 millones de dólares de fondos propios de la firma estatal, según se informó, los trabajos buscan revertir el deterioro del conector y optimizar la seguridad vial en un nudo donde circulan miles de vehículos a diario.

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, contempla la repavimentación de 47.000 m² con asfalto modificado y la reconstrucción de losas de hormigón en rulos y ramas. El plan técnico incluye el tratamiento de juntas elásticas y el reemplazo de 4.000 metros de defensas tipo New Jersey y metálicas. Además, se renovará el alambrado perimetral y el sistema de iluminación LED sobre la Diagonal 74 para garantizar mayor visibilidad nocturna, se detalló.

En la calzada, se realizarán tareas de fresado y aplicación de concreto asfáltico en caliente con espesores variables según el sector. También se colocará una nueva señalización horizontal por pulverización y cartelería preventiva, buscando un escurrimiento superficial eficiente mediante el perfilado de banquinas.

Según indicó José Arteaga, presidente de Aubasa, el objetivo es “mejorar la capacidad estructural y reforzar la seguridad”. La empresa garantizó la circulación vehicular durante el proceso.