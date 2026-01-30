VIDEO.- Susto, peligro y un vecino herido por desprendimiento de mampostería en 7 entre 46 y 47

La UTA y los empresarios llegaron a un acuerdo: se desactiva el paro de micros en La Plata y cuánto van a ganar los choferes
Ocurrió en la mañana de este viernes en pleno centro de La Plata
Un desprendimiento de mampostería tuvo lugar esta mañana en pleno centro de La Plata y parte del material le impacto a un hombre que, en consecuencia, sufrió una leve contusión, reportaron vecinos que al momento del hecho pasaban por el lugar.
Según los relatos, los materiales se desprendieron de un inmueble de 7 entre 46 y 47 en pleno horario pico de la mañana, y cayeron a escasos metros de una parada de micros de la línea Oeste.
Los testigos afirmaron que "justo en ese momento bajaban pasajeros de un micro y a uno de ellos una parte del material le pegó en el hombro".
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
"Por suerte le impactó una parte pequeña de la mampostería. Cayó sobre el hombre y esta persona sufrió raspones y un leve dolor", señalaron.
Un denunciante advirtió que los daños pudieron haber sido mayor. "Lo que cayó es un trozo considerable que, en caso de golpear en la cabeza o en otra parte sentible del cuerpo, puede provocar algo peor", dijo.
Susto y peligro en la vereda Av. 7
Según se supo, la mampostería se desprendió de los balcones de la planta alta de una casona situada casi a mitad de cuadra. Se trata de un inmueble en donde en la planta baja funciona una conocida y tradicional casa de cambio de la Ciudad.
Allí, tras la caída de pedazos de balcón, se improvisó una cinta de seguridad, aunque conforme los reportes no había agentes oficiales custodiando el lugar.
En ese marco, vecinos que transitaban por el lugar debían desplazarse hacia el cordón de la calle para esquivar el punto crítico de la acera. La maniobra implicaba un riesgo para los transeúntes, en particular para los adultos mayores, ya que tenían que bajar hasta la calzada vehicular, en donde habitualmente se registra un gran flujo de micros, motos, taxis y autos particulares.
Esta semana los platenses se alertaron por la vasta cantidad de mampostería que se vino abajo de un inmueble de 60 entre 1 y 115. En esa ocasión un hombre del barrio expresó que "casi me mata", ya que había pasado por el lugar unos minutos antes. Al respecto sostuvo que no era la primera vez que encontraba trozos de pared en el piso y reclamó medidas urgentes por parte de las autoridades competentes a fin de “evitar una desgracia".
Ante la caída de mampostería registrada en los últimos días en La Plata, una fuente del Colegio de Arquitectos Distrito 1 (Capbauno), dijo a EL DIA que “la responsabilidad, en primera instancia es del propietario" y que "lo primero que se debe hacer es una denuncia al 147, de la Municipalidad. La misma tiene la responsabilidad de enviar a un inspector de obras particulares para que evalúe la situación”.
Rubén Aprea, secretario de Capbauno, resaltó en diálogo con este diario: “Si bien los responsables son los propietarios de la vivienda, la Municipalidad tiene una normativa. La Ordenanza 10.681 aprobada en 2010, a través del Código de Construcción, establece la Verificación Técnica de Edificios, donde los propietarios a través de informes, realizados por profesionales con incumbencia, evalúan el estado de mantenimiento, conservación y estabilidad del edificio. Esto nunca fue implementado”.
En contraste, la fuente de la Comuna aseveró: “El rol del Municipio consiste en controlar y verificar que las construcciones se encuentren en condiciones adecuadas y no representen un peligro para la vía pública. Este tipo de controles se realiza de manera sistemática en el marco de los operativos habituales, incluso en inmuebles deshabitados, siempre respetando los protocolos y procedimientos establecidos”.
Asimismo, entra en juego la cuestión patrimonial del edificio. “El que sufrió el derrumbe es patrimonial, es decir de 1930 para atrás”, señalaron con respecto a lo ocurrido en 60 entre 1 y 115. Lo que sucede con estos edificios es que “la municipalidad le establece a los propietarios que los edificios son patrimoniales, que no los puede modificar pero asimismo tampoco le otorgan beneficio alguno, como la excepción de impuestos, créditos para su mantenimiento preventivo ni asistencia técnica. Así es muy difícil que los vecinos puedan llevar a cabo el mantenimiento adecuado”, explicó Aprea.
Lo primero que hay que hacer tras la caída de un mampostería, o una parte de revoque o estructura, es llamar al 147 y denunciar el incidente. En un escenario ideal, la Comuna inspecciona el lugar del incidente y establece un perímetro de cuidado, a través de una cinta peligro, por ejemplo. No obstante, Capbauno está trabajando en un proyecto similar al que se desplegó Mar del Plata a través de la Ordenanza Municipal 12.562, la cual exige a los frentistas a una inspección anual del estado de fachadas y balcones para presentar a la Comuna local.
Sin embargo, el mismo quedó en “stand by” ante el tratamiento del nuevo Código de Ordenamiento Urbano. Mientras tanto, entre las principales medidas de prevención, Aprea recomendó a los propietarios y consorcios de los edificios “estar atentos a falencias nivel de mampostería, revoque y elementos salientes, como balcones y sus estructuras de hierro”, señaló y agregó: “También a los escalones, a las veredas rotas. A todas las situaciones que puedan ser un peligro en la zona pública para el transeúnte de la vereda”.
Finalmente, cerró: “La verificación de la Comuna sería el camino correcto que estas cosas no pasen. Si hay una inspección en edificios con peligro de derrumbe se toman las medidas con los propietarios a tiempo, para que no llegue a producirse el hecho”.
