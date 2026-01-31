Operativos clave para asistir a dos nenas en emergencia en La Plata

Dos episodios ocurridos en las últimas horas en La Plata volvieron a poner en primer plano la importancia de la respuesta inmediata ante emergencias médicas en la vía pública, especialmente cuando las víctimas son menores.

El primero de los hechos se registró en pleno centro de la ciudad. En la zona de 7 y 54, una nena de 6 años comenzó a convulsionar mientras se encontraba junto a familiares, lo que generó escenas de angustia entre quienes presenciaron la situación.

Un móvil policial que recorría la zona intervino de inmediato y trasladó de urgencia a la nena al Hospital de Niños. Para ganar tiempo, se armó un cordón sanitario con cortes preventivos en arterias clave del centro. Así, la menor llegó rápidamente al nosocomio de 14 y 66, donde recibió atención médica. Fuentes indicaron que la decisión fue clave para estabilizarla.

Horas después se registró un segundo operativo similar. Durante una recorrida preventiva en jurisdicción de la Comisaría Novena, un móvil municipal fue alertado por radio sobre una madre que se dirigía al Hospital de Niños con su hija, quien había sufrido un golpe en la cabeza. Se dispuso un despeje del tránsito en 1 y 72 y sobre avenida 72, con apoyo motorizado, lo que permitió un arribo rápido y sin demoras al centro de salud.

En ambos casos, la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los equipos municipales resultó clave para dar una respuesta eficaz ante situaciones críticas.