La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

Un supermercado Día% de Berisso cerró sus puertas de manera repentina y sin previo aviso, dejando a sus trabajadores en una situación de incertidumbre total. Se trata del local ubicado en Montevideo y 24, que este viernes amaneció con las persianas bajas y los candados cambiados.

Según denunciaron los empleados, horas antes del cierre recibieron un mensaje por WhatsApp en el que se les indicaba que no debían presentarse a trabajar, sin ningún tipo de explicación adicional. Hasta la noche anterior, el comercio había funcionado con normalidad.

“Hace unos diez días notábamos que la tienda estaba quedando desabastecida, pero nadie nos dijo nada. El jueves cerraron y directamente cambiaron los candados”, relataron los trabajadores, que este viernes realizaron una manifestación pacífica frente al local.

De acuerdo a lo informado, el supermercado funcionaba bajo el sistema de franquicia, y el responsable del local no brindó explicaciones formales sobre la decisión. “Nos avisó por WhatsApp que no vengamos a trabajar. Hasta las 20 estaba abierto y nadie nos comunicó nada”, explicaron.

El cierre dejó a nueve familias sin su fuente de ingresos de un día para el otro. Si bien los empleados confirmaron que cobraron el último sueldo, aseguran que no recibieron ninguna notificación oficial ni información sobre la continuidad laboral.

“Nuestra situación es de total incertidumbre. Somos nueve familias que nos quedamos sin trabajo de un momento a otro”, expresaron.

Para visibilizar el conflicto, los trabajadores colocaron carteles en las persianas del comercio, donde detallan lo ocurrido y reclaman una respuesta concreta sobre su futuro laboral.