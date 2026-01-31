Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Nueve empleados en la calle

Cierre y manifestación en un súper de Berisso

Cierre y manifestación en un súper de Berisso

Según los empleados, el súper de Montevideo y 24 cerró ayer/b.ciudad

31 de Enero de 2026 | 01:49
Edición impresa

Un supermercado Día% de Berisso cerró sus puertas de manera repentina. Se trata del local ubicado en Montevideo y 24, que ayer amaneció con las persianas bajas y los candados cambiados. Según denunciaron los empleados, horas antes del cierre recibieron un mensaje por WhatsApp en el que se les indicaba que no debían presentarse a trabajar, sin ningún tipo de explicación adicional.

Durante el último año y medio varios comercios con trayectoria y reconocimiento en el Gran La Plata decidieron bajar la persiana por distintos motivos o bien iniciaron procesos de reconversión de su actividad.

En casos, la decisión se enmarca en la caída del consumo. También se argumenta en cambios de propietarios o “ciclo cumplido” de sus titulares, que pasan a retiro.

“Hace unos diez días notábamos que la tienda estaba quedando desabastecida, pero nadie nos dijo nada. El jueves cerraron y directamente cambiaron los candados”, relató un trabajador que participó de la manifestación pacífica frente al local.

Según contaron allí, el supermercado funcionaba bajo el sistema de franquicia y el responsable del local no brindó explicaciones sobre la decisión.

“Nos avisó por WhatsApp que no viniéramos a trabajar. Hasta las 20 estaba abierto y nadie nos comunicó nada”, explicó un empleado. El cierre dejó a nueve familias sin ingresos.

Cobraron el sueldo

Si bien los empleados confirmaron que cobraron el último sueldo, aseguran que no recibieron ninguna notificación oficial ni información sobre la continuidad laboral. “Nuestra situación es de total incertidumbre. Somos nueve familias que nos quedamos sin trabajo de un momento a otro”, expresó el portavoz del grupo.

 

