Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno

El gobernador Axel Kicillof apuntó ayer contra el proyecto de reforma laboral del presidente Javier Milei y afirmó que la iniciativa oficialista “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.
En una publicación que posteó en la red social X, el mandatario provincial alertó sobre el impacto negativo que tendría la reforma laboral en las vacaciones y “el derecho a descansar” de los trabajadores.
“La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, señaló.
En el posteo, Kicillof publicó un video de la última conferencia de verano en la cual hizo mención a una encuesta que arrojó datos alarmantes: que “el 57% de las familias no se pueden tomar sus merecidas vacaciones”.
El proyecto de reforma laboral del Gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de ANSeS, habilita a los empleadores a fraccionar las vacaciones de sus empleados y recorta las contribuciones patronales.
Por su parte, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, advirtió que la reforma laboral significa “volver a la Argentina del 1900”.
En un largo comunicado de la FAM que el jefe comunal matancero reprodujo en redes sociales, se advirtió que el proyecto, que no es nuevo en la Argentina, no genera empleos, sino que acelera despidos, denigra las relaciones laborales”.
Además, Espinoza alertó que la reforma de “modernización” laboral de Milei “afecta directamente las posibilidades de que las provincias y los municipios que las integran puedan proveer al bien común ocupándose de todo aquello que el mercado jamás cubrirá”.
“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), más de 500 intendentes de todo el país, advertimos que esta reforma laboral, denominada por el gobierno de Milei como “modernización”, no tiene nada de moderno”, señaló la FAM.
La entidad concluyó el mensaje señalando que “todo esto es, en realidad retroceder 100 años, objetivo central de un gobierno que sólo trabaja para la especulación financiera”.
