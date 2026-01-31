Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Una adolescente habría sido abusada en Miramar

Una menor de 15 años denunció que la violaron luego de salir de un boliche. Buscan al sospechoso

Una adolescente habría sido abusada en Miramar

Todo habría ocurrido en una playa cercana al muelle / WEB

31 de Enero de 2026 | 02:08
La madrugada en la costa atlántica quedó marcada por un episodio de extrema violencia que generó conmoción en Miramar y encendió alertas sobre la seguridad en sectores poco transitados durante la noche. Una adolescente habría sido víctima de un ataque sexual en una playa cercana al muelle, luego de haber salido de un boliche junto a un amigo de su misma edad.

El hecho se produjo alrededor de las 4 de la mañana del jueves. Ambos jóvenes, menores de edad, habían decidido caminar hacia la arena con la intención de esperar el amanecer. Al llegar a un sector ubicado a la altura de la Costanera y la calle 33, fueron sorprendidos por un hombre que los interceptó de manera repentina y bajo amenazas.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, el agresor portaba un arma blanca con la que logró reducir a los adolescentes, impidiendo cualquier intento de huida. En un contexto de escasa iluminación y sin presencia de testigos, obligó a ambos a permanecer inmovilizados y concretó el abuso sexual contra la joven, mientras su acompañante permanecía atado y sin posibilidad de intervenir.

Luego de consumar el ataque, el sospechoso se apoderó de los teléfonos celulares de ambos adolescentes y huyó a pie del lugar. Minutos más tarde, los dispositivos fueron encontrados descartados a pocos metros de la escena, aunque hasta el momento no surgieron elementos que permitan identificar al agresor.

Fue el propio adolescente quien, tras lograr liberarse, asistió a la víctima y pidió ayuda a personas que pasaban ocasionalmente por la zona. A partir de ese aviso, efectivos policiales arribaron rápidamente al lugar, preservaron la escena y dieron intervención inmediata a la Fiscalía Descentralizada de Miramar.

Analizan las cámaras de seguridad

La joven fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención médica y quedó bajo el seguimiento de un equipo interdisciplinario especializado en casos de violencia sexual, con asistencia psicológica y acompañamiento integral. Su entorno familiar también recibió contención profesional.

En paralelo, se desplegó un operativo de búsqueda en inmediaciones del muelle y calles cercanas. Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un atacante solitario que habría actuado con premeditación, aprovechando la baja circulación de personas y la oscuridad propia de la franja costera durante la madrugada. En ese marco, se analizan cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido previo y posterior a la fuga.

De acuerdo a lo revelado por voceros, y por disposición judicial, los testimonios de ambos adolescentes se tomaron bajo el sistema de Cámara Gesell, dado que son menores de edad.

En este contexto, se informó que la causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado y continúa en plena etapa investigativa. Desde las autoridades se solicitó colaboración a la comunidad para aportar cualquier información que permita identificar al agresor, mientras se reforzó la vigilancia en la zona costera.

 

